56 valdes ut till årets Sydosten

Foto: Mats Holmertz

71 verk av 56 konsthantverkare har valt ut till årets Sydosten på Kalmar konstmuseum som öppnar den 26 oktober.

I år är det design, slöjd och konsthantverk som visas på Sydosten, den jurybedömda utställningen som är öppen för konstnärer och konsthantverkare från Kalmar, Blekinge och Krononbergs län.

I samband med utställningen blir det ett antal program. Den 13 november blir det PechaKucha Night, PechaKucha är en japansk snabbpresentationsteknik som ger möjlighet till föreläsningar med flera talare under en och samma kväll. Fenomenet har spridit sig som en löpeld och finns nu runt om i världen.

Den 4 devember arrangeras Weave, Wine and Beats, en hantverkskväll på museet tillsammans med inbjudna konstnärer, och i januari blir det samtal i slutet av utställningsperioden

Under utställningsperioden kommer deltagarna även att bjudas in till att bland annat ta över konstmuseets instagramflöde och att delta i visningar för att berätta mer om just sitt verk och sin praktik.

Nära 200 personer sökte till årets utställning som precis som tidigare år varit öppen för alla, både professionella och amatörer, med koppling till de tre landskapen i sydost: Småland, Blekinge och Öland

Total 71 verk har nu valts ut av juryn för att ställas ut på Kalmar konstmuseum och många av dem kommer att vara till försäljning under utställningsperioden.

Den externa juryn som valt ut årets deltagare har bestått av Zandra Ahl, konsthantverkare och författare, Emma Dahlqvist, textildesigner och konstnär samt August Sörenson, keramiker och konstnär.

Deras kommentar om juryarbetet lyder:

“Bland årets bidrag återfinns en för form-, slöjd- och designvärlden välbekant, närmast magisk vardaglighet. Ur vardagen tar tingen och föremål sin form genom göranden, materialitet, skaparlust och humor. Men där framträder även teman om liv och död och berättelser om det sköra och starka i att vara människa. Urvalet som juryn har gjort i år har skett både utifrån de enskilda verken och till den helhet de skapar. I många fall har juryn varit tvungen att diskutera verken och deras kontext för att komma till en samsyn. Juryarbete har varit svårt men framför allt roligt, spännande och engagerande.”

De 56 uttagna konstnärerna är:

Småland:

Maria Ahlberg, AnnKristin Andersson, Maria Bang Espersen, Anna Berglund, BrittGunnel Bergström, Rayna Cunningham, Anabelí Díaz Gonzalez, Sigridur Eggertsdottir, Michelle Fundin, Bodil Göransson, Tina Hultsborn, Lena Håkanson, Bodil Hörlen, Ylva Jacobsson, Ann-Sofi Karlsson, Leif Kindgren, Johan Lindberg, Karin Lindblom, Carl Lindström, Agneta Mattisson Bojing, Frida Peterson, Maria Pohl, Sarah Riedel, Tomas Rydh, Ann Rydh, Britt-Marie Sjöberg, Ewa Stenlund, Sofia Söderberg, Kähti Vestergren och Mia Ångman.

Blekinge:

Lene Andreasen, Philip Brosgård, Annika Ekdahl, Kristina Fredriksson, Niclas Hallberg, Harry Loontjens, Sara Solsjäl Helgefalk samt Jenny Svensson.

Öland:

Lars Apelmo, David Christensson, Ana Gaines, Caroline Harrius, Louise Hävre, Elin Hökby, Kristina Jeppsson, Julia Juväng, Johanna Krämer, Mats Landström, Karin Lengstrand, Kenneth Lidström, Moa Lönn, Maria Malmström, Sofie Morild Christiansen, Gustav Nilsson, Karlheinz Sauer och Anton Strömberg.