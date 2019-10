Foto: @Mateoloz_

Öländska Adée släpper första singeln, Lean In, från sitt kommande album, nu på fredag. Där medverkar artisten Call Me Unique från Birmingham. Skivan är delvis inspelad i Birmingham. Lean in handlar om att inte missa det fina man har precis framför sig.

Lean in är producerad av David Ekströmer.

Adée är från Öland. Hon är just nu på promotionsturné i Storbritannien för sitt kommande album, och för sin första diktbok som släpptes i mitten av september.