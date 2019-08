Anne Holt lyckas inte hitta rätta vallan

Längdskidåkning är inte bara nationalsporten nummer ett i Norge, det är också en inte oväsentlig del av den norska folksjälen.

Det handlar inte bara om de norska storstjärnornas framfart i spåren när de spöar svenskor, finskor och ryskor. Det handlar lika mycket att gå på tur med familjen. Skidor är helt enkelt en så stor del av det norska att följderna kan bli närmast katastrofala om det kommer fläckar på det snövita skidsamvetet.

Dopningsskandalen med Therese Johaug häromåret är ett bevis på det. Hon fick i sig det förbjudna ämnet clostebol genom en salva för sina solbrända läppar. Som en konsekvens stängdes hon av i 18 månader och missade OS 2018.

Det är naturligtvis historien om Johaugs – enligt egen utsaga – ofrivilliga dopning som inspirerat den norska deckardrottningen Anne Holt till att skriva en berättelse som just tar avstamp i en ung norsk toppåkerska som avslöjas med clostebol i kroppen och sedan hittar samma salva som fällde Johaug i sin necessär. Själv svär hon sig fri från all kännedom om tuben med salvan och hur ämnet ska ha kommit in i kroppen, ändå blir hon fälld i allmänhetens ögon och inte minst av ledningen för längdskidåkningsförbundet

Skidåkerskans far – en förmögen företagsledare – kopplar in advokaten Selma Falck för att få klarhet i vad som verkligen hänt. Och därmed gör hon också sin entré som ny Holt-karaktär efter Hanne Wilhelmsen, Inger Johanne Vik och Yngvar Stubø.

Även om Anne Holt ger henne en bakgrund i spelmissbruk, fifflande med pengar och en familj som hon förlorat till följd av sitt dubiösa dubbelliv förblir hon tämligen konturlös. Och tyvärr är också själva berättelsen lite platt och förutsebar. Det räcker inte med att utgå från den norska nationalsporten, i varje fall inte inför en svensk publik.