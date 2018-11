Antisemitismen måste göra oss till bokläsare

I en tid när antisemitismen tycks leva är det en ansvarsfull hållning att skaffa sig mer kunskap om vårt judiska arv. Vårt!

Det är inte bara det judiska folket som läser det vi kallar Gamla testamentet. Det läses på söndagsförmiddagarna i varje gudstjänst i Svenska kyrkan. Så har den västerländska kulturen byggts.

Kenneth Hermele skildrar sin uppväxt på ett charmerande, insiktsfullt men inte okritiskt sätt. Det är beskrivningen av en shtetl, en judisk by mitt i Stockholm. Här är ett judiskt folk mitt i det svenska folket och Kenneth hanterar de två kulturerna. Mamman är from, pappan mer pragmatisk och det är självfallet mamma Perla som tänder sabbatsljusen och uttalar den magiska välsignelsen. Kenneth får inte göra det, det är kvinnans privilegium i den judiska hemliturgin. Pappan importerar leksaker och min generation kan snabbt känna igen dem. Här är en invandrarfamilj med en förfärande bakgrundshistoria som gör skillnad både i Sverige och för den unga staten Israel och hjälpen dit. Att Kenneth Hermele själv är både en del av sin historia och en intellektuell ifrågsasättare ger boken spänst.

Maciej Zaremba berättar också om sina föräldrar och det Polen som odlade sin antisemitism både före och efter det andra världskriget. Han har dock inte riktigt fattat att hans pappa sjukhuschefen, läkare, klassats som negativt inställd till den nya ordningen och att mamman, psykiater, är judinna (mamman är polska, pappan jude – och det är bra konstigt att skriva just detta som spelar det någon roll!) Många år senare kan Maciej Zaremba se att pappan kunde fått vara kvar som sjukhuschef bara han avskedat sin hustru. Familjen kommer till Sverige och startar på nytt. Det är alls inte obegripligt att Maciej Zaremba behöver nysta upp familjens historia och det blir förstås en väl berättad skildring där de små detaljerna blir delar i en helhet. Här möter livet i Polen under den nazistiska ockupationen och sedan under den sovjetdominerade tiden.

Att Janken Myrdal skulle vara jude, till och med en ”jävla jude” som det stod i mejlet år 2009 överraskade. På något för honom oklart sätt fanns det judiska på hans mamma Nadjas sida. Historieprofessorn började släktforska och läsa på och bloggade i ämnet. Detta har blivit en bok som beskriver det judiska, det icke-judiska och hatet. Janken Myrdal ser det moderna judehatet vara en del av en reaktion just mot det moderna, som innebar ”en judisk framryckning”. Han ser hur släkten i Österrike genom emancipationen och uppgivandet av det specifikt judiska (tro och sed, alltså) kunde rycka fram både i det kommersiella livet och i det intellektuella. Släktgrenarna representerar bådadera. Det blir på många sätt konstigt att påstå att det judiska då skulle vara så hotande och värt att hata, kan man tycka. Historieprofessorn har dock visat att också ett hatiskt mejl kan bli början på en intressant upptäcksfärd.

Tänka sig att antisemitismen måste göra oss till bokläsare, men det är nog nödvändigt. Tre möjliga ingångar för anti-antisemitismen och för förståelse och insikt finns nu.

