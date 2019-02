Både Goodman och Mulligan på jazzcafé

Foto: Foto: Marty Lederhandler/TT

På söndag bjuder Sonnys Boys än en gång in till Jazzcafé i Stensbergs festsal i Kalmar.

”Jazzens gyllene år” är temat den här gången, vilket innebär musik från 50-talet då många av de stora jazzmusikerna var verksamma, bland andra Artie Shaw, Gerry Mulligan och Benny Goodman.

Ur deras respektive repertoarer kommer Sonnys Boys att framföra till exempel Fly Me To The Moon, Out Of Nowhere och Limelight, samtliga i bandets egna arrangemang. Dessutom blir det flera nya melodier.

Sonnys Boys börjar spela klockan 15 med följande sättning: Lennart Skagne, barytonsax; Sven-Olof Johansson, tenorsax; Ingvar Gustafsson, trumpet; Nils-Erik Gustafsson, piano; Jan-Erik Fahl, gitarr; Kjell Arvidsson, bas; och Sonny Svensson, trummor.

Arrangör är NBV Sydost.