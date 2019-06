Foto: Google/AP/TT

Sverige är ett av fjorton pionjärländer när Google släpper sin nya spelplattform Stadia i november. Under bolagets presskonferens presenterades också rollspelet "Baldur's gate 3", som släpps till plattformen.

En utslagen riddare som kräks svart smet blev en av de största nyheterna vid Googles sent utannonserade presentation veckan innan spelmässan E3 öppnar. Riddaren i trailern till "Baldur's gate 3" förvandlas senare till ett monster i det korta klippet, som bekräftar att belgiska Larian står för utvecklingen av storspelet.

– Det är det största spelet vi någonsin har gjort. Vi har varit tvungna att tredubbla storleken på studion för att göra det, säger Swen Vincke, grundare av Larian, i Googles presentation, och tillägger att spelet ser ut att bli "vackert".

Sverige bland de första

Googles Stadia ska göra det möjligt att spela även de senaste tv- och datorspelen över nätet via webbläsaren Chrome. I november släpps Stadia och de skandinaviska länderna, liksom Finland och ytterligare tio länder, tillhör de första som plattformen lanseras i.

Vid lanseringen kommer användarna att ha möjlighet att köpa över 30 spel, bland andra “Destiny 2”, "Mortal kombat 11", "Ghost recon: Breakpoint", "Assassin’s Creed Odyssey", "Doom eternal" och svenskutvecklade "The division 2".

Den version av Stadia som släpps i november är en så kallad Pro service och kommer att kosta 99 kronor i månaden. Spelaren får då tillgång till vissa spel gratis och kan spela dessa med högsta upplösning, 4K.

Nästa år släpper Google även Stadia Base som är gratis. Användaren får köpa spel och kan spela dessa med en upplösning på 1080 pixlar.

Bygger på uppkoppling

Tekniken bygger på att de beräkningar som krävs för att spela ett spel görs av Googles kraftiga datacenter i stället för den enskilda konsolen, mobilen eller datorn. Handkontrollen är också direkt uppkopplad mot datacentret via wi-fi. Det som spelar roll är alltså hur snabb internetuppkoppling man har, vilket också har väckt frågor om latens, det vill säga fördröjning. Journalister som testat tidiga versioner av Stadia vittnar också om att den varit märkbar i exempelvis "Doom", ett spel som bygger på snabba reaktionstider.

Google försökte i sin presentation att vifta bort de farhågorna, genom att betona att bolagets långa erfarenhet inom nättjänster gjort det berett för utmaningen.

För att spela med högsta upplösningen krävs en uppkopplingshastighet på 35 megabit per sekund, enligt Google. Samtidigt lovar bolaget att 10 megabit per sekund, vilket är rekommenderat minimum, ska fungera för att spela i upplösningen 720 pixlar i 60 bilder per sekund.

Foto: Bethesda