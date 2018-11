Blandade förväntningar när atombunkern ska öppnas

Är det något som Bethesda kan så är det att skapa riktigt skön stämning i bilder och filmklipp inför ett spelsläpp. Nackdelen är att förväntningarna pumpats upp till rent Hindenburgska proportioner, och riskerar kanske inte att explodera, men drabbas av pyspunka.

Foto: Bethesda

Betatestning av Fallout 76, ytterligare ett spel i serien som utspelas i en postapokalyptisk värld med vibbar av 1950-talet, avslutades i fredags. Och spelet släpps den 14 november till Windows, Playstation 4 och Xbox One.

Utvecklarna Bethesda har som vanligt inte sparat på ambitionerna när det gäller marknadsföring. Till tonerna av The Beach Boys dänga ”Wouldn't it be Nice” snurrar en ung kvinna runt i motljus på en äng, skjutandes diverse otyg.

Låten är säkerligen vald med största omsorg. Den inledande versen lyder:

”Wouldn't it be nice if we were older

Then we wouldn't have to wait so long?

And wouldn't it be nice to live together

In the kind of world where we belong?”

Frågan är väl mest om det är just det här spelet som fansen har väntat länge på. Fallout 4 släpptes för tre år sedan. Skyrim har hela sju år på nacken...

Men Fallout 76 är vad vi får. Ett skjutaspel med möjlighet att samarbeta med andra spelare som lämnat skyddsrummen i bunker nummer 76. En bunker som invigdes 2076 för att fira förenta staternas 300-årsjubileum. Sedan kom kriget.

När spelet börjar har Vault 76 precis öppnats, året är 2102, platsen West Virginia. Och det är upp till dig och dina medspelare att återuppbygga nationen.

Foto: Bethesda

Eller medspelare och medspelare. En hel del av dem kommer att vara dina motspelare. Poängen är att alla överlevande människor som du stöter på kommer att vara andra spelare. Det kan ju bara sluta på ett sätt... Att ni bygger ett läger tillsammans!

”There´s no I in nuclear wasteland”

Men ert mysiga läger måste försvaras mot andra, och det kan bland att göras med det ultimata vapnet: atombomben. Tillsammans med andra kan du få tillgång till koden för att avfyra en rejäl känga mot dina motståndare.

Låter ju helt okej. Men alla är inte nöjda, och luftar sina åsikter efter betan, som trots allt är just en förhandsversion. Även om tiden att fixa buggar är väldigt kort.

Foto: Bethesda

En sak som många är överens om är att miljöerna är vackra. Till skillnad från tidigare spels öde landskap finns här gröna, sköna omgivningar. Men enligt flera spelare känns den tom och ödslig. Det kan nu bero på att inte så många haft tillgång eller möjlighet att spela betan.

Att uppdragen är i huvudsak sådana som går ut på att hämta saker eller eskortera någon är en annan sak som en del spelare hakat upp sig på. Det hade kanske inte varit så farligt om det inte samtidigt framförs kritik mot att kampen spelare mot spelare upplevs som tråkig.

Det finns helt enkelt ingen anledning att döda några andra spelare om du inte är en skitstövel eftersom det inte ger några fördelar utan snarare nackdelar.

Foto: Bethesda

Och flerspelar-delen får också kritik. Främst för att mikrofonen alltid är antingen på eller av, och det kommer antagligen att ta ett tag innan nya spelare vet om det.

En tidning, PCWorld, fick till den snitsiga formuleringen, som lite fritt översatt blir: ”Välkomna till Fallout 76, där övriga överlevande är så irriterande att du nästan önskar att det vore atomvinter”.

Att du dessutom måste köa om ni är flera som ska använda samma automater eller uppdragsgivare är något som jag trodde hörde det förflutna till.

Nej, det verkar som om det bästa du kan göra i Fallout 76, åtminstone om du gillade de äldre spelen i serien, är att ge dig så långt bort från andra som möjligt. För det verkar finnas mycket att upptäcka, och intressanta öden att ta del av. Om än bara via inspelningar...