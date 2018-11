Brynolf och Ljung trollband publiken

Foto: Lindah Tisjö

Efter deras förra utsålda turné ”Hokus Pokus Motherf*ckers!” var det under lördagen dags för Brynolf och Ljung att komma tillbaka till Kalmarsalen med föreställningen ”Cirkeln”.

Under tre säsonger av TV4:s populära program ”Brynolf & Ljung – Street Magic” har Peter och Jonas lurat svenska kändisar och fått tv-publiken att slita sitt hår.

Under lördagen fick publiken i Kalmarsalen chansen att uppleva street magic på nära håll. Med hjälp av fingerfärdighet, psykologi och suggestion suddades gränsen ut för vad som är möjligt och vad som egentligen borde vara omöjligt. Till sin hjälp använde sig duon av publiken i varenda litet trick och sammanlagt var det cirka 40 personer uppe på scenen under kvällen. Även de som inte gick upp på scen fick delta i föreställningen genom att bland annat kasta iväg bollar till slumpvis utvalda personer och skriva lappar som sedan användes i ett trick som slutade med att texten på just den lappen som drogs redan var förutsedd.

Den röda tråden i ”Cirkeln” var osannolika sammanträffanden och vid flertalet tillfällen fick trolleriduon publiken att utbrista ”det där är ju inte möjligt!”. Många häpnadsväckande och hjärnkliande trick avlöste varandra och när föreställningens finalnummer visades, i form av en sedan länge förinspelad film, så växte en irritation och en frustration i kroppen som fick flertalet i publiken att bara skaka på huvudet. Det där är ju inte möjligt.