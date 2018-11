CajsaStina drar ut på julturné

Foto: Adam Ihse/TT

CajsaStina Åkerströms första julturné, ”En jul i gemenskap”, kommer till Nybro och Madesjö kyrka den 9 december.

– Det känns väldigt bra, jag är förväntansfull. Jag har redan kommit in i julmode, säger hon.

Den stundande turnén kommer att gästa 20 orter runt om i landet och CajsaStina har sällskap av Backa Hans Eriksson på bas och Peter Nilsbo på piano. Utöver dessa kommer också flertalet lokala körer i respektive ort att medverka.

– Jag har haft glädjen tidigare att ha understöd av lokala körer och det har fungerat bra. Vi övar på varsitt håll och så ses vi några timmar innan föreställningen. Jag känner förtröstan, säger CajsaStina Åkerström.

Det kommer att framföras kända och omtyckta julklassiker som blandas med mer personliga och handplockade sånger.

– Till 80-90 procent kommer det att vara ren julmusik. Sen kommer det också vara någon låt av mitt egenskrivna material. Jag har dessutom skrivit en del jullåtar så det går lite in i varandra, säger hon.

Hur är det att uppträda i en kyrka?

– Vid jul känns kyrkan extra rätt, det blir en speciell stämning. Det kompakta mörkret vi lever i och så ljuset som finns i kyrkorummet. Kyrkolokalerna är till för lyssnandet, säger hon.

Vad betyder julen för dig?

– Jul för mig har varit mycket sorg. Jag har levt ensam i perioder och jag har förlorat flera närstående, så julen har varit den jobbigaste perioden. Men nu känns det lättare.

Just nu håller CajsaStina på att spela in ny musik och hennes nya skiva kommer att släppas under nästa år.

– Den skulle varit klar för länge sedan, men ibland kommer livet emellan. Den nya skivan är en naturlig följd på den förra och handlar om att vara kvinna och människa idag.

Den 9 december kommer CajsaStina Åkerström till Madesjö kyrka tillsammans med Övrenius körblandning under ledning av Lasse Övrenius.