Charmen med det verkliga livet – på låtsas

Visst tillhör krig och atombombshot verklighet, till och med vardag, för många. Men för de flesta är det tack och lov eskapistiska inslag i spelform. Då är det snarare mer jordnära verksamheter som överraskar med sin förmåga att locka spelare.

Foto: Giants Software

I veckan, närmare bestämt den 20 november, släpps nästa del i Farming Simulator-serien. Och det är precis vad det låter som – en chans att leka tangentbordsbonde.

Farm like never before slår mot en i stora, hårda bokstäver. Machomusik, machoman och machomaskiner. Nu ska det plöjas, och det ska plöjas riktigt, riktigt ordentligt och i prydliga rader.

Första spelet i serien kom 2008, och mycket har hänt sedan dess. Både grafiskt, för det ser riktigt snyggt ut i förhandstittar och trailers, och spelmekaniskt.

Det ser dessutom snyggare ut än förra upplagan, Farming Simulator 2017. Anledningen ska vara en omgjord grafikmotor som ökar mängden ögongodis till Playstation 4, Xbox one och PC, både Windows och OSX.

Förutom grundläggande spelmoment som att köra traktorer och tillbehör av många, många olika märken, odla mängder av grödor och föda upp massvis av djur verkar det vara lantbruksromantiken som lockar spelare.

Varför skulle annars en av årets nyheter vara att du kan föda upp hästar, och rida runt på dessa i den stora, öppna världen.

Foto: Giants Software

Det är här som en annan sida dyker upp – och som ger en både kluven och samtidigt mångfacetterad bild av spelet. Där en trailer är maskinellt macho spelar en annan på den sortens berättande spel som blivit populära på senare år. Spel som Life is Strange där belysningen är mjuk, tilltalet personligt och bildspråket personligt.

I den ena är det en man som går till sin traktor. I den andra är det en kvinna som rider runt. I den ena är det bokstäver i metall. I den andra efterliknar de handskrivna tecken.

Men den tydliga, och ganska unkna, könsuppdelningen i marknadsföringen till trots så spelar könet ingen roll i själva spelet. Vad bryr sig en traktor eller häst om det är en kvinna eller man som växlar eller håller i tyglarna?

Ändå är det säkert en genomtänkt strategi från utvecklarna. Ett försök att locka fler kvinnor till genren. Då blir det nästan komiskt att det är först med årets upplaga som det finns med hästar. Kanske är det för att ha något nytt varje gång. Lite som om Fifa-spelen hade väntat med att införa straffsparkar...

Foto: Giants Software

Å andra sidan har det varit maskiner och odling som varit fokus. Och är fortfarande det som spelaren kan gräva ner sig i ordentligt. Dessutom med traktortillverkaren John Deere som nytt tillskott i den stora maskinparken.

Och avsett vad en utomstående tycker och tänker är det ett faktum att Farming Simulator-spelen har en trogen följarskara. Själv kan jag absolut se charmen i att göra vardagssysslor som jag troligen inte kommer att ägna mig åt i verkligheten. Att det sedan finns lantbrukare som också spelar spelet måste vara en kvalitetsstämpel.

Foto: Giants Software

