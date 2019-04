Därför går världen under så ofta – i spel

Fakta

Fallout 76: Onlinespel där överlevare lämnar bunkern och ger sig ut i West Virginia. Kärnvapenkrig.

Rage 2: Förstapersonsskjutare i färgglad och levande spelvärd som tar vid 30 år efter händelserna i ettan. Asteroidnedslag.

Generation Zero: Bekämpa stora robotar i 1980-talets svenska landsbygd. Robotarna tog över.

Resident Evil 2: Överlev natten på Raccoon Citys polisstation. Virus förvandlade alla till zombier.

Fallout: New dawn: Förstapersonsskjutare i öppen färgglad värld. Kärnvapenkrig.

Metro: Exodus: Lämna Moskvas tunnelbana och ge dig ut i världen. Kärnvapenkrig.

The division 2: Elitgrupp ska rädda Washington DC från kollaps. Pandemi.

The last of us: Part II: Bekämpa zombier och fiender i känslosamt drama. Zombier tog över.

Days gone: Res runt på din motorcykel i vildmarken. Pandemi muterar en del till zombieliknande varelser.

Mutant year zero: Road to Eden: Spela som mutant i en värld utan människor. Pandemi och kärnvapenkrig.