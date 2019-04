"Days gone" försöker sticka ut i zombiegenren

Foto: Sony/TT

Med en anpassningsbar motorcykel, en ovanlig miljö och horder av zombieliknande varelser försöker "Days gone" sticka ut i den överrepresenterade postapokalyptiska genren. Allt sker genom vår huvudpersons ögon. Deacon St John, en fredlös motorcykelknutte som blir en postapokalyptisk hjälte. Det påverkar allt och ger "Days gone" ett speciellt lager, säger regissören Jeff Ross.

Bend i Oregon är kanske inte någon plats som gör något större intryck. Här sitter Sonyägda utvecklarna Bend Studios, som i sex år har arbetat på sitt magnum opus – "Days gone".

Vid en hastig anblick verkar spelet knappast mer intresseväckande än staden där det skapats. Berättelsedrivna zombiespel har vi sett förr, inte minst i hyllade Sonykollegorna Naughty Dogs "The last of us".

– Att världen aktivt försöker att döda dig på alla sätt är en av sakerna som gör att vi sticker ut, säger manusförfattaren John Garvin.

Foto: Sony/TT

"Days gone" utspelar sig också i Oregon, en plats som inte utforskats i spelsammanhang. Här finns lavaärrade områden, sida vid sida med höglandsöken och vildvuxna skogar.

Garvin pekar också ut huvudpersonen, Deacon St John – som hämtad ur tv-serien "Sons of anarchy" – som något som gör att "Days gone" har ett existensberättigande.

– Han är en fredlös mc-gängmedlem, vilket gör honom unikt lämpad. Han behöver alla förmågor han kan skaffa sig för att överleva, säger han.

Huvudperson gjordes om

Just huvudpersonen visade sig vara problematisk och fick delvis göras om. Han är nedbruten, nihilistisk och vårdslös – och var långt in i utvecklingen jobbig att umgås med.

– Jag tror att jag som manusförfattare gick lite för långt och han blev för mycket. Det fungerade på papper, men jag insåg inte att 60 manussidor kan innebära 8 timmars spelande. Det är långt tid att tillbringa med en rollfigur som är så nedbruten. Vi var tvungna att tona ner det lite, säger Garvin.

Foto: Sony/TT

Deacon St John tar sig runt i världen på sin motorcykel, en vital del av upplevelsen. Det är spelarens enda fordon, som måste underhållas och har begränsat med bensin. Att bli strandad kan bli förödande.

– Det är ett överlevnadsspel, och motorcykeln är en av stöttepelarna, säger regissören Jeff Ross.

För att ytterligare knyta motorcykeln närmare spelaren så krävs det att spelaren är nära den för att kunna spara eller direktförflytta sig mellan platser på kartan. Motorcykeln är också möjlig att uppgradera, och dess sidoväskor kan fyllas med ammunition.

– Som utvecklingskontor är vi antagligen mest stolta över motorcykeln, när det handlar om hur den känns och svarar. Det är svårt att få rätt (mc-känsla) i spel, och det är antagligen det vi lyckats få mest rätt, säger Ross.

Foto: Sony/TT

Speltiteln knyter an till de dagar som passerat sedan ett virus två år tidigare slog ut större delen av befolkningen. En del människor muterades till zombieliknande varelser, som kallas missfoster (freakers). Just att inte kalla dem zombier är viktigt för utvecklarna.

– Varje missfostertyp har en dag-natt-cykel, flyttmönster och de interagerar med alla andra levande varelser i världen. Alla de systemen är dynamiska, säger Garvin.

Olika sorters missfoster

De olika fienderna har egenheter som spelaren behöver förstå för att veta hur de bäst ska bekämpas. På 40 platser i världen lever de i horder, grupper om 50–500 varelser. För att slå ut en hord behövs list, utrustning och erfarenhet.

– När du tidigt i spelet först stöter på en hord måste du springa för ditt liv. Men i slutet av spelet har du ökat din kapacitet så pass mycket att du är förvandlad till en hord-dödare, säger John Garvin.

Foto: Sony/TT

I en utslagen värld har andra saker än pengar värde, och i "Days gone" bygger spelaren upp ett förtroendekapital genom att samla ihop missfostrens öron. En valuta som i ett av fem läger kan användas till att förbättra vapnen eller motorcykeln.

Men Deacon St John blir aldrig någon superhjälte.

– Han är den här vanliga arbetargrabben som gör sitt bästa för att överleva. Han har till exempel dålig kondition och börjar lätt flåsa. Att förbättra uthålligheten är viktigt. Det är för att den genomsnittliga spelaren ska kunna känna igen sig; om världen gick under, vad skulle jag vara kapabel till, säger John Garvin.

Fakta Bend Studio Bend Studio grundades 1993 och har drygt 100 anställda. Bolaget ägs av Sony, och spelen släpps därmed exklusivt till bolagets konsoler. Bolaget har sitt säte i staden Bend i Oregon, USA, och har knappt 100 000 invånare. Företaget gjorde under namnet Eidetic smygarskjutspelet "Syphon Filter", vars första spel släpptes till Playstation 1999. Mycket av bolagets erfarenhet bygger på spelutvecklande till handhållna konsoler PSP och Vita, dels "Resistance: Retribution" från 2009, dels "Uncharted: Golden abyss" från 2012. Bolagets senaste spel, "Days gone", har man arbetat på sedan dess. Det släpps den 26 april. Visa mer...