Det enda säkra med nätet är osäkerheten

Liselotte Erndin Dahlberg skriver i sin krönika om hur hon fått svårigheter att hålla koll på räkningar efter att hon gått över till e-faktura på internetbanken. Hur det ingår i den stora förändringen inom bankvärlden som skett sedan hennes föräldrars tid. En mycket tänkvärd krönika ur många olika aspekter.

Men det går faktiskt fortfarande att betala med kuvertgiro som det kallas, i den bank jag har ingår det i den basservice jag får betala en avgift för med betalkort och annat. Det kostar mig alltså inte en krona extra vare sig jag använder det eller inte. Jag antar att alla kunder kan använda kuvertgiro på alla banker och betala till bankgiro eller plusgiro. Själv använder jag mig av både kuvertgiro och internettjänster. Problemet är att varken banken eller företagen du handlar eller köper tjänster av vill ha det så, de vill att du istället helt och hållet väljer att betala via internet.

För dig eller mig är inte det enklare men för banken och företaget innebär det stora besparingar i form av färre anställda och därför försöker de styra utvecklingen dit med fakturaavgifter och liknande påfund. Det är bara att gå in på en bank och se det fåtal anställda som fortfarande sitter där om nu banken inte helt stängt ner kontoret. Kontantuttag på banken är inte längre möjligt på grund av rånrisken säger ansvariga med en axelryckning, de flyttar problemet till kunden som istället får ta risken att bli rånad på gatan eller vid bankomaten. Eller av någon skojare som ringer upp och lurar till sig pengar via den osäkra internetbanken. Banken bryr sig inte om någon blir skinnad, det är kundens fel. Hände det när kunderna betalade med kuvertgiro eller kunde gå in på banken och ta ut pengar eller sköta sina bankärenden. Svaret är nej.

Förr var det säkert att ha pengar på banken, men så är det inte längre. Oavsett vilken bank det gäller ser de dig bara som en mjölkko dom ska tjäna så mycket pengar på som möjligt och låter dig samtidigt ta alla risker.

Den bistra sanningen är att det enda som är säkert med internet är att det är osäkert.

Sven Ström