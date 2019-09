"Divinity" och Supernintendo-spel till Switch

Foto: Larian Studios/TT

Nintendo släppte flera nyheter till Switch i sin videopresentation Direct. Bland annat dyker flera klassiska titlar upp på konsolen.

"Super Mario kart", "Super Mario world 2: Yoshi's island" och "Stunt race fx" är några av de 20 1990-talstitlar från Supernintendotiden som nu görs tillgängliga via Nintendos onlinetjänst till Switch. För vissa av spelen ska det gå att spela tillsammans i soffan, eller via nätet.

För de spelare som minns vissa av titlarna som obarmhärtigt svåra meddelar Nintendo att det kommer att gå att spola tillbaka några sekunder, om man till exempel faller ut för ett stup.

Bland andra nyheter bekräftar också Nintendo att nätskjutaren "Overwatch" släpps till Switch i mitten av oktober. Enligt videopresentationen ser det ut som att det ska gå att åtminstone delvis styra sin figur genom att luta Switchkonsolen i det bärbara läget.

Foto: Nintendo/TT

"Divinity 2: Original sin" går nu att spela på Nintendos Switch, meddelar överraskande den belgiska utvecklaren Larian Studios.

Spelet finns sedan 2017 på pc, sedan förra året till Playstation 4 och Xbox One och dök i början av året upp även till Mac. Det har överrösts av positiva recensioner och vunnit ett flertal priser.

Spelaren väljer en av sex figurer – eller skapar en egen. Om man vill kan man samarbeta sig igenom det minst 100 timmar långa rollspelsäventyret tillsammans med uppemot tre andra spelare. (TT)

Fakta

De första 20 klassiska titlarna

De här 20 titlarna görs tillgängliga för prenumeranter av Nintendos Onlinetjänst från och med den 5 september. De släpptes på 1990-talet till konsolen Supernintendo (SNES). En trådlös kontroll som ser ut som SNES-kontrollen släpps också.

🎮"Brawl brohters"

🎮"Demon's crest"

🎮"Joe & Mac 2: Lost in the tropics"

🎮"Kirby's dream land 3"

🎮"Star fox"

🎮"Super E.D.F."

🎮"Super Mario kart"

🎮"Super Mario world: Yoshi's island 2"

🎮"Super puyo puyo 2"

🎮"Super tennis"

🎮"Breath of fire"

🎮"F-zero"

🎮"Kirbys dream course"

🎮"Pilotwings"

🎮"Stunt race fx"

🎮"Super ghouls'n ghosts"

🎮"Super Mario world"

🎮"Super metroid"

🎮"Super soccer"

🎮"The legend of Zelda: A link to the past"

Källa: Nintendo