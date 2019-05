Ensamt och känslosamt i "Sea of solitude"

"En känslomässig upplevelse som tar spelaren på en personlig resa för att övervinna en ung kvinnas inre ensamhet".

Foto: EA/TT

Så beskrivs "Sea of solitude", som är näst ut i EA:s "originals"-koncept, som går ut på att stödja mindre, innovativa utvecklare. Tidigare har bland andra svenska "Unravel 2", "A way out" och "Fe" släppts under konceptet.

I rollen som Kay gäller det att möta varelser och monster och lösa olika utmaningar. Kays känslotillstånd påverkar också havsnivån i spelet.

"Det är det överlägset mest konstnärliga och personliga projekt jag någonsin skapat, som skrevs under en väldigt känslosam tid i mitt liv, säger Cornelia Geppert, vd vid tyska Jo-Mei Games, som står för utvecklingen, i ett pressmeddelande.

"Sea of solitude" släpps till pc, Playstation 4 och Xbox One den 5 juli. (TT)