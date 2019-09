Ersättningen räcker till en kopp kaffe...

Bästa politiker, om viljan finns kan ni göra mer för era kommunmedborgare som är fångade i fattigdom.

Kalmar län har tolv kommuner med daglig verksamhet med habiliteringsersättning enligt LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Jag har tagit del av information från FUB – Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna – och från tidningen Intra, grundad av eldsjälen, medicinalrådet Karl Grunewald (1921–2016).

En stor eloge till Högsby kommun som betalar lunchen. Och Hultsfreds kommuns 70 konor per dag räcker nästan till dagens rätt. Vimmerby, Borgholm och Kalmar; ni är över 50 kronor per dag, hyfsat. Räcker inte till någon lunch, men till kaffe och en ostmacka. Ni övriga kommuner – Nybro, Oskarshamn, Emmaboda, Mörbylånga, Torsås, och Mönsterås – hos er räcker ersättningen till kaffe och knäckebröd. I Västervik räcker ersättningen på 25 kronor om dagen till en kopp kaffe.

Varför det ser så olika ut i kommunerna har jag inget bra svar på. Möjligtvis att ersättningen är frivillig och inte lagreglerad. Däremot vet jag att sjuk- eller aktivitetsersättningen som personer uppbär vid daglig verksamhet enligt LSS ser likadan ut oavsett var du bor i Sverige. Det är en låg ersättning som staten betalar ut via Försäkringskassan.

Nu hoppas jag och tror att ni alla kommuner i länet har sökt fullt statsbidrag i år från Socialstyrelsen för att höja eller återinföra ersättningen vid daglig verksamhet. Inte som 2018, då vi hade kommuner som missade att söka bidraget eller bara sökte delar av det.

Den grupp jag lyfter fram är personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Personer som redan är fångade i fattigdom. Personer som aldrig kommer att få eller kan ta ett arbete. Det är därför habiliteringsersättningen vid daglig verksamhet är så viktig, vilket många kommuner inte förstått.

Avslutningsvis vill jag ge exempel på kommuner i Sverige som ger en bra ersättning. Alvesta 89 kronor per dag, Gävle 90 kronor per dag, Pajala 102 kronor per dag, Lund 106 kronor per dag och Sala 110 kronor per dag. Jag tror inte att dessa kommuner har en bättre eller sämre ekonomi än vad kommunerna har i Kalmar län.

Yvonne Malmgren, före detta handläggare för LSS och generella handikappfrågor