Fredrik Svensson: ”Ännu en artist från Småland har gått till final”

Fyra programledare är kanske för dyrt för SVT. Den här gången var det Kodjo som fick stanna hemma. Tyvärr, för det var en deltävling som verkligen hade behövt mer humor. Marika Carlsson i all ära, men hon fick inte mycket stöd av de övriga.

Eric Saade fortsätter le åt sig själv efter varje horribel insats som programledare – och känslan av att Melodifestivalen egentligen är en arbetsmarknadsåtgärd för före detta deltagare växer sig bara starkare för varje deltävling.

Inte blir det bättre av att Saade och Sarah Dawn Finer släpper en låt ihop. Visst, de är proffsigt och de gör det som de är bäst på. Men är inte meningen att mellanakterna ska vara roliga eller åtminstone följa ett Mello-tema? Det här var ju en låt, som dessutom slog samtliga bidrag på fingrarna...

Ja, och så tävlades det visst i musik också:

Foto: Jonas Ekströmer/TT

1. Pagan Fury – "Stormbringer"

Presentationsvideon blev en stunds högläsning ur en sagobok, fast ett riktigt fantasyepos hade krävt en uppvärmning på minst tre–fyra volymer. Ett riktigt konceptband behöver inte vara fel (läs: Lordi), men trots hjälp av flera kopior av det märkliga spöket från Spirited Away och en mängd fjädrar lyfte aldrig låten, varken i framträdandet eller hos tittarna.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

2. Anton Hagman – "Känner dig"

Alla drog för länge sen... Jo, så känns det när Hagman behöver stöd av videokopior för att få fram sitt budskap: Han känner dig bättre än du själv, och trots alla fel så kommer det att bli bättre nästa gång. Ehh... Lika obehagligt som stalker-hiten Every Breath You Take, och med lika lite känsla som hos killen som aldrig slutar tjata. Skönt att bidraget fick nobben, men varning för att Hagman är med och tjatar i nästa års deltävlingar.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

3. Lisa Ajax – "Torn"

Ännu en återvändare som behöver sparka liv i karriären. Men likt en schackpjäs som bara går rakt fram händer det inte mycket spännande under Lisa Ajaxs bidrag. Lite marschmusik, lite gestikulerande, och så tonartshöjning – sedan var det plötsligt slut. Eller inte riktigt, det blir en andra chans.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

4. Arvingarna – "I do"

En ska ju inte driva med dåligt uttal, men varför väljer Casper att stoppa in de där orden på engelska? Eller är det verkligen någon som heter Ado som gör honom så lycklig? Annars är det en rätt klämmig bit, och inte mycket har hänt sedan 1993. Underskatta inte nostalgins kraft – den räckte till andra chansen.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

5. Bishara – "On my own"

Jaha. Killen sjunger säkert bra, men hur kul var låten egentligen? Och vad handlar låten om, att hans mamma ska ta hand om honom tills han blir myndig och kan klara sig på egen hand? Tittarna verkar tycka att han ska lämna hemmets trygga vrå och skickade honom till finalen – jag håller verkligen inte med, men vad spelar det för roll...

Foto: Jonas Ekströmer/TT

6. Ann-Louise Hanson – "Kärleken finns kvar"

14 bidrag, då borde det rent statistiskt vara dags för en vinst. Men i Mellon finns det inget pris för lång och trogen tjänst. Låten har potential att bli något som spelas på begravningar – och det menar jag på ett positivt sätt.

Men vad var budskapet i att Hanson står upp och två körtjejer sitter i en soffa? Den äldre, pigga generationen kontra den lata, unga... Men när det gällde var det den väldigt unga generationen som gick till final.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

7. John Lundvik – "Too late for love"

Hanson sjöng att kärleken finns kvar, men Lundvik från Växjö undrar om det är för sent – med en tårdrypande presentation. Men det är inte för sent för det proffsiga bidraget, och ännu en artist från Småland har gått till final.