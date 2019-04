Full swing på sista jazzcaféet för i vår

På söndag, den 28 april, blir det svängigt värre med Sonnys Boys i festsalen på Stensberg i Kalmar.

Temat för vårsäsongens sista jazzcafé är nämligen "Swingtime", vilket innebär att det bjuds på låtar som till exempel "Shiny Stockings" och "Down for the Count" ur Count Basies repertoar samt "My Little Suede Shoes", en lite udda komposition ur Charlie Parkers spellista.

Det blir en del lugnare tongångar också, som "Georgia" och "I Fall in Love to Easily", den senare i arrangemang av Gunnar Svensson.

Sonnys Boys spelar med följande sättning: Lennart Skagne, barytonsax; Sven Olof Johansson, tenorsax; Ingvar Gustafsson, trumpet; Nils-Erik Gustafsson, piano; Jan-Erik Fahl, gitarr; Kjell Arvidsson, bas och sång; samt Sonny Svensson, trummor och sång.

Konserten börjar klockan 15 på söndag, NBV Sydost är arrangör och som vanligt är det fri entré och kaffeservering i pausen.