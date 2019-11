Har gjort upp med familjens nazistiska förflutna

Foto: Karin Asmundsson

Mormor och morfar var nazister, morfar var sonderführer, officer, i det ockuperade Polen. Han torterade och mördade. I boken Pendeln har Julie Lindahl undersökt familjens förflutna, det man aldrig talade om.

I måndags var hon i Kalmar och berättade om sin bok, om de mörka hemligheterna men också att det finns hopp om framtiden.

Julie föddes 1967 i Sydamerika. Hon visar en bild på sig själv som liten, klädd i en tysk dirndlklänning. Det tyska arvet var viktigt. Mormor och morfar hade kommit till Brasilien från Tyskland 1960. Julie upptäckte tidigt att det fanns saker man inte talade om. När hon var 42 år, och själv mamma började hon söka i arkiv för att ta reda på sanningen. Det blev en resa som tog sex år, och ledde henne till Tyskland, Polen, Brasilien och Paraguay.

Det visade sig att morfar gick med i nazistpartiet redan 1931, flera år innan Hitler kom till makten, att han var med i en beriden SS-styrka och att morfar och mormor deltog i tredje riket som ett SS-par. I det ockuperade Polen byggde de upp ett stort gods. De hade ambitioner att bygga upp ett rasrent rike. De flyttade till Brasilien i samband med att det blev en ny våg av rättegångar.

–Jag hade ingen aning om varför mina morföräldrar var i Latinamerika. Jag vet inte när jag började ana, men det var förbjudet att fråga.

Hon beskriver mormor som en kärleksfull kvinna som älskade att läsa, lyssna på klassisk musik, vara i naturen och som trodde på kvinnors rättigheter. Samtidigt sa mormor att Förintelsen aldrig existerat, utan bara var en komplott, och hon sa ofta ”tänk vad vi förlorade”, och menade att SS-män var de finaste män som någonsin funnits.

– Min morfar var skyldig till tortyr, slaveri och med all sannolikhet mord.

Under arbetet med boken träffade hon också överlevande, bland annat en äldre man som arbetat under hennes morfar, och som blivit slagen och torterad av honom.

– Jag lyssnade i fler timmar. Till sist sa mannen ”Det här var inte ditt fel. Du har inte gjort något. Gå ut i min trädgård och njut av den vackra världen”. Det blev en förvandling från skam till ansvar, och för att kunna hitta en kraft tillräckligt stark för att välja en annan värld. Är skammen obearbetad leder den till indignation.

Julie Lindahl menar att det finns vägar ut ur mörkret.

– Mina slutsatser är att människan är en komplex varelse, och vi har så många olika bitar. Det är viktigt att stärka den inre demokratin, att aldrig ge upp och att sanningen existerar hur svårt det än kan vara. Vi måste utbilda oss själva för komplexitet och inte tro på enkla lösningar. Vi måste varje dag ifrågasätta våra fördomar. Och vi kan visa solidaritet med människor som har mindre resurser. Mina morföräldrar lät girigheten styra. Till slut blev det inte bra för någon, inte ens för dem. Det är inte svårt att se parallellerna till vårt liv.

Julie Lindahl är gift med en svensk man, och bor i Sverige. Pendeln är utgiven av Norstedts i Sverige, och är tidigare också utgiven på engelska. Den har fått stor uppmärksamhet. Hon har tidigare skrivit böcker som fokuserar på svensk kultur och natur.

Hon är initiativtagare till föreningen Stories for Society som arbetar med berättelsens konst för social förändring och Voices Between: Stories Against Extremism, ett nätverk av författare med syfte att bygga broar och öka förståelsen för Förintelsen genom berättelser.

Över hundra kom till stadsbiblioteket för att lyssna på Julie Lindahls föreläsning som arrangerades i samarbete med studieförbundet Bilda.