Inget sas om planer på att bygga moské

I slutet av förra året fattade kommunstyrelsen beslut om att sälja fastigheterna Brunnen 6,7 och 8 i Nybro till Islamiska föreningen för att bygga en föreningslokal, där fokus skulle vara på social verksamhet och inriktad på ungdomar.

Detta var vad beslutet gällde och vad vi fick till oss på mötet. Skulle det däremot visa sig att byggnaden var ämnad för annan verksamhet, skulle det enligt företrädare från de borgerliga partierna inte beviljas bygglov i Samhällsbyggnadsnämnden.

Trots dessa besked var Sverigedemokraterna tidigt ute i slutet av januari i år med farhågan om att denna föreningslokal uteslutande skulle handla om byggandet av en moské och med risk för därtill hörande böneutrop. Där bakgrunden var att flera uppgifter kommit från olika privatpersoner om att det troligen inte handlade om en föreningslokal, utan istället en moské.

Detta har nu även visat sig stämma då det som bekant på delegation beviljats ett bygglov av Samhällsbyggnadsnämnden om just uppförandet av en moské. I de planritningar som lämnats in i ansökan framgår även att en del av byggnaden är helt isolerad från den övriga, vilket satt igång spekulation kring huruvida man kommer skilja på entrén för kvinnor och män. Då kvinnor enligt islamisk lag inte ska distrahera männen under bön, men vilket inte direkt står i linje med det jämställdhetsarbete som bedrivs i Nybro.

Det är uppenbart att all information inte fanns på bordet när kommunstyrelsen fattade sitt beslut och där alla intentioner inte var kända. Hade vi fått den informationen till oss på mötet där även företrädare för föreningen var med hade vi aldrig varit med och röstat för uppförandet av lokalen. Vid denna information sades inte ett ord om moskébygget utan framhöll flera gånger att byggnaden var till för alla både män, barn och kvinnor.

Det är även djupt olyckligt att boenden i området inte heller har fått vara delaktiga i processen för att tycka till. Vad vi kommer att göra fortsättningsvis är att motarbeta alla typer av organisationer som inte förhåller sig till mänskliga rättigheter eller svensk lag.

Johnny Svedin (SD), Nybro