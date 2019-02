John Lundvik inför Mellon: "Kan gå hur som helst"

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Förra året var han en debutant som nådde topp tre i Melodifestivalfinalen. Nu är John Lundvik stor förhandsfavorit i den fjärde deltävlingen. Han vill däremot inte ta ut någonting i förskott.

Det finns ingen som sitter säker, säger han.

Att satsa sina pengar på att John Lundvik tar sig final ger inte mycket tillbaka. När han för andra gången tävlar i Melodifestivalen gör han det med bidraget "Too late for love" ihop med en kör han har flugit in från Washington.

Enligt Melodifestivalklubbens undersökning efter det första publika genrepet kom han tvåa, tätt följd av Bishara, med tolv röster som skiljde av de 555 som deltog i undersökningen. Han fick även en av de största applåderna under sitt framträdande.

- Jag hade in ears och man hör ingenting. Jag älskar att höra publikljud, nu är jag lite ledsen att jag inte hörde det. Jag hoppas att jag håller måttet för att ta mig till en final, men det är svenskarna som röstar imorgon, säger han.

Hur ser du på konkurrensen?

- Handen på hjärtat tror jag att det finns många konkurrenter i den här tävlingen. Jag vågar inte ens tippa. Man blir helt "blown away" över hur de har utvecklats under veckan. Det kan gå hur som helst, ingen sitter säker, säger han.

Den unga debutanten Bishara gör sitt första stora framträdande – tidigare har han bara sjungit för sina skolkamrater i matsalen. Däremot har även han nämnts som en förhandsfavorit inför deltävlingen.

Han blev upptäckt av Laila Bagge på sociala medier – och nu tävlar han med en låt som bland annat är skriven av den tidigare vinnaren Benjamin Ingrosso.

Nu berättar han att han bara ska fortsätta öva och öva inför kvällens final. Hur det ska gå? Det är ingenting han grubblar över.

- Jag vet faktiskt inte, har inte tänkt på det. Jag kör mitt eget race och hur det än går så känner jag mig som en vinnare.

Vad har du för knep mot nervositeten?

- Man måste bara tro på sig själv och tro på att det kommer försvinna. Det är bara att köra, säger han.

De tidigare vinnarna Arvingarna är tillbaka i tävlingen med låten "I do". Dansbandet känner liknande känslor för årets bidrag som de gjorde inför sin vinnarlåt "Eloise" 1993.

- Det är lite så vi har känt sedan vi fick låten från början. Okej, det är inte "Eloise"-låten men den har samma uppbyggnad, lite coolare i versen, en brygga som lyfter och fullt drag i refrängen, säger frontmannen Casper Janebrik.

Om det kommer att gå lika bra som deras debut vill de inte spekulera i.

- Det är jättesvårt att säga. Nu har vi fått chansen att höra de andra bidragen mer på riktigt och jävlar vad bra det lät, säger han.

