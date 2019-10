Foto: Mattias Mattisson

Det brittiska Heavy Metalbandet Judas Priest, som fyller ett halvt sekel i år, gör två stopp i Sverige 2020.

Den 13 juni kommer bandet, som nyligen nominerades till Rock and Roll Hall of Fame, till Dalhalla i Rättvik och dagen efter gör de en spelning på Saab Arena i Linköping.

Judas Priest har sålt över 55 miljoner album sedan starten 1969. Bandet hade sin storhetstid på 1980-talet med hits som "Breaking the Law", "Living after Midnight"; ”You've Got Another Thing Comin” och ”Turbo Lover”.