Kan handhållet få en renässans?

Det finns en handhållen konsol – Nintendo Switch – och så finns det en uppsjö av smarta mobiltelefoner som klarar av mer och mer krävande spel. Finns det plats för mer?

I ärlighetens namn verkar användarna splittrade när det gäller bärbarheten hos Nintendos senaste konsol som också kan kopplas till skärm. Men enligt Nintendo själva så var det en majoritet som föredrog det handhållna spelandet – även om undersökningen jag hittade är från 2017 och nyhetens behag har möjligen lagt sig något.

Men när det gäller mobiltelefonerna... Stickspår: Varför kallas de fortfarande telefoner? Vem använder dem i huvudsak för att ringa med? Är det någon som ringer längre? Något smartare borde vi komma på... så finns de i nästan varje hand.

Och det är hyfsat kraftfulla små maskiner som vi går runt med. Många klarar rejält grafiskt krävande spel. Dessutom satsar fler och fler utvecklare på versioner av spel, gamla och nya, som funkar mobilt.

Att då försöka slå sig in på marknaden med en helt ny konsol som det ”bara” ska gå att spela på verkar... inte så smart.

Men ska en försöka så gäller det att ha en riktigt udda idé. Och det verkar amerikanske Panic ha med sin lilla gula Playdate. Det är inte mycket som är känt, men istället för ett grafikmonster ska skärmen vara svartvit, och konsolen har en vev på sidan.

Det handlar inte om att den är vevdriven, vilket hade varit till glädje för alla survivalister som vill ha något att spela på när apokalypsen är här. Nej, veven ska ha en funktion i spelen som släpps.

Panic är förresten företaget bakom Firewatch, ett berättardrivet spel som hyllades när det släpptes 2016. Bland de som ska göra spel till konsolen nämns utvecklarna bakom Katamari Damacy, QWOP och Getting Over It. Spel som, utan överdrift, är unika på lite olika sätt – så det är ingen vild gissning att veven kommer att utnyttjas på diverse kreativa sätt.

Men om det räcker är tveksamt. Några kommer säkert att lockas. Undertecknad är nyfiken. Oavsett vilket som kommer den nästa år – den som vevar får se...

