Klassklyftorna sätter demokratin ur spel

Oavsett vem som bildar regering så är demokratin i Sverige ojämnt fördelad.

En enda procent av befolkningen äger 42 procent av all förmögenhet, vilket Göran Therborn skrivit om i sin nya bok. Eftersom pengar är makt innebär det att 90 000 personers röst är värd mer än nästan alla andra tillsammans. Detta förvärras under varje generation när några få föds in i en nästan medeltida maktelit, medan andra får usla förutsättningar i slitna skolor. Dessa klassklyftor leder i sin tur till sociala problem, som brottslighet och ohälsa.

Tidigare hölls maktkoncentrationen tillbaka av arvs- och förmögenhetsskatt. För att demokrati ska bli något mer än ett modeord som är populärt i medier vart fjärde år så måste klassamhället avskaffas.

Christian Tengblad