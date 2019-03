Klimat, havsnivå och ett hållbart samhälle

I en insändare den 25 februari redovisar Göte Johansson tänkbara höjningar av havsnivån till följd av klimatförändringarna.

Han är skeptisk till att nivån kan komma att stiga 30 meter. För att svara på frågan om tänkbara ändringar av havsnivån kan man studera hur nivån ändrats under olika geologiska perioder. Sambanden mellan nivåerna av koldioxid (CO2), temperatur och havsnivå är tydliga. Havsnivån har även under olika perioder påverkats av förskjutningar av kontinentalsocklarna och de återkommande istiderna. Under den senaste istiden var havsnivån 110 meter lägre än idag. På motsvarande sätt har nivån höjts under perioder när isarna minskat eller försvunnit helt vid polerna. Enbart isen på Grönland motsvarar 6 meters höjning av havsnivån.

För att beräkna havsnivåns förändring måste man även ta hänsyn till landhöjningen och landsänkningen efter senaste istiden. Vidare inverkar ändringar av havstemperaturen eftersom varmare vatten tar större plats och höjer nivån på haven. Ökade havsnivåer medför även att trycket ökar på havens bottnar och att de därför pressas ner. Nasa har nu metoder att i realtid mäta dessa förändringar och säkerheten i prognoserna blir därför allt större. Fortfarande gäller IPCC:s prognos att havsnivån kan komma att stiga med 0,8 meter till 2100.

Under de senaste 760 000 åren har halterna av CO2 inte överstigit 300 ppm. 1860 uppgick halten till 280 och de senaste decennierna har ökningen accelererat till dagens nivå över 410 ppm. Halten ökar nu med 2 ppm per år och fortsätter trenden kan vi få temperaturhöjningar på 2,5–5 grader till 2100. Det krävs därför en halvering av utsläppen varje årtionde om vi ska nå målen med Parisavtalet (uppgifterna har jag huvudsakligen hämtat från standardverket vid klimatutbildningar Earth’s Climate – Past and Future av William F Ruddiman).

Naturvårdsverket publicerade nyligen rapporten Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Där konstateras bland annat följande:

Klimatförändringarna är beroende av förändringar i hela samhället och i alla länder. De måste därför ses i ett sammanhang där hänsyn tas till ekonomisk-, social och ekologisk hållbarhet. Dessa hållbarhetsmål hänger ihop och politiken måste integreras för att målen med klimatpolitiken ska nås. En nödvändig åtgärd är att minska inkomst- och förmögenhetsskillnaderna inom och mellan olika länder.

Utsläppen av koldioxid måste minska till 1 ton CO2 per person globalt till 2050 om vi ska nå målet med 1,5 graders uppvärmning till 2100. I Sverige har utsläppen från konsumtionen legat på cirka 10 ton per person de senaste 10 åren. Två tredjedelar av våra konsumtionsutsläpp sker i andra länder och förändringar måste ske gällande till exempel flygresor, kött, textilier, elektronik och palmolja. Vår konsumtion av kött och palmolja orsakar avskogning med 7.200 hektar årligen i tropikerna. Utrikesflyget har fördubblats sedan 1990 och orsakar nu utsläpp med 1,1 ton per person årligen. Flygresorna måste minska om vi ska nå målen med fossilfrihet till 2045. Naturvårdsverket bedömer inte att det är troligt att de tekniska språng som behövs kan ske så snabbt att enbart ny teknik kommer att räcka för att få ner utsläppen från flyget.

Åtgärder behövs för att minska klimatbelastningen vid upphandling, vid offentliga organs verksamheter och bolag, i AP-fondernas direktiv och för att fasa ut stöd till fossil användning mm.

Uppenbart är att huvuddelen av de nu kända fossila tillgångarna måste stanna i marken om vi ska nå målen i Parisavtalet. En konsekvens måste bli att all prospektering efter nya tillgångar måste upphöra (finns med i januariöverenskommelsen för Sverige). Det kan heller inte vara rimligt att bygga nya flygplatser eller raffinaderier för fossil olja.

Som politiken ser ut nu globalt är det inte mycket som talar för att vi ska nå målen i Parisavtalet. Ändå måste alla goda krafter kämpa för att vi ska lyckas med omställningen. Hoppfullt är att det finns tekniska och ekonomiska möjligheter liksom hoppingivande forskning för att vända utvecklingen. Vi skulle samtidigt kunna lämna den nuvarande samhällsordningen där ständig tillväxt och utnyttjande av ändliga resurser driver oss mot avgrunden. Positivt är att många unga människor börjar agera för förändringar. Greta Thunberg är en bra förebild och hon har inspirerat många människor över hela världen till aktioner för att rädda framtiden.

Valet till Europaparlamentet i maj blir oerhört viktigt om vi ska lyckas driva klimatpolitiken i rätt riktning. Risken är uppenbar att de högerextrema och nationalistiska partierna vinner framgångar. Om det sker blir det ett stort bakslag för klimatpolitiken nationellt och globalt och möjligheterna att nå målen i Parisavtalet skulle kanske försvinna för alltid.

Lars-Erik Andervad