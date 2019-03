Kör fossilfri cykelbuss i stället för färjan Dessi

”Senare start i år för cykelfärjan Dessi” stod det i en rubrik på fredagstidningens Ölandssida där rederiet i artikeln berättar om så dålig lönsamhet att starten för trafiken skjuts upp från april till maj. För få betalande resande på för- och eftersäsongen, antar man då.

För vuxna höjs biljettpriset till 60 kronor, enkel resa. Som jämförelse finns månadsbiljetten ”100-lappen” för pensionärer på samtliga bussar och alla linjer inom vår region under det som kallas lågtrafik.

Samtidigt görs en tidtabellsförändring så att sista avgången från Kalmar ska ske klockan 1800!?

Dessi subventioneras med kommunalt bidrag från Mörbylånga kommun med 100 000 kronor per år under avtalade fem år (lika stort bidrag ges av Kalmar kommun) via Färjestadens Företagsgrupp, då kommunalt stöd inte är tillåtet till enskild näringsidkare.

Färjestadens Företagsgrupp jämställs här med vilken ideell förening som helst, typ idrotts- eller hembygdsförening.

Till en ideell förening ska vem som vill kunna söka medlemskap, vilket inte verkar vara fallet med Färjestadens Företagsgrupp, där man på sin hemsida endast har medlemsansökning för företag. Beroende på företagets storlek är medlemsavgiften 1000 kronor/år, alternativt 2000 kronor/år att jämföras med en hembygdsförenings på 75–100 kronor för privatperson.

I ett troligen fåfängt försök att öka resandet på Dessi kommer Mörbylånga kommun att ta ytterligare kostnader för hamnombyggnad då rederiet vill flytta fartyget cirka 300 meter längre in i hamnen. Man hoppas då att ”synas” bättre och tror vad jag förstår att spontanresenärer ska rädda ekonomin.

Dessi är ett modernt fartyg byggt i Danmark 2006 och drivs av två dieselmotorer av fabrikat Iveco 8210/SRM45.

Fartygsdiesel/marindiesel är ett mellandestillerat drivmedel, även kallat gasolja, som är betydligt mer giftigt och cancerogent än den diesel man tankar på en mack för personbilar. I dag är bränsle som används för kommersiell passagerartrafik undantagna från koldioxid- och energiskatt.

Att Mörbylånga kommun ger bidrag till fossildriven trafik enligt detta står helt i motsats till vad man säger i sin klimatstrategi 2017–2019 där inledningen avslutas med ”Välkommen med på resan till en fossilbränslefri kommun!”

Storstockholms Lokaltrafik (SL) har i sin pendelbåtstrafik eldrift i det man kallar ”Sjövägen” genom rederiet Ballerina, som driver motsvarande trafik där. Ett eldrivet fartyg av motsvarande typ som Dessi tar 150 passagerare, 25 cyklar, 5 rullstolar och 5 barnvagnar.

Tills vi via KLT kan få ett liknande fartyg bör vi ta oss ur avtalet med Dessi, hur trevlig än en sjötur kan vara, och återinföra en fungerande, fossilfri cykelbuss med åretrunttrafik.

Per-Ola T Nilsson