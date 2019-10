Mats Alvesson är professor i Lund och ägnar sig åt organisations- och ledningsfrågor. Det är upplagt för att bli en livets hårda skola där cynismen till sist blir examensprov.

Och Alvesson består provet, men hanterar situationen med svartnad humor när han beskriver hur samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka.

En präst skulle kunna säga att detta är en studie i syndafördärvet, det där att vi vill väl, men det blir fel. ”Krampaktig godhet slår ofta bakut”, som Alvesson skriver. Och det är ett ord att lita till både för politiker och administratörer för att inte särskilt nämna HR-specialister.

Mats Alvesson är inte ute efter att ge en neutral, återhållsam och försiktig bild av allt han behandlar och han måste sägas leva upp till denna programförklaring. Situationsbeskrivningen blir ett stycke tragikomedi. Den som inte riktigt tror sig om att orka detta, kan läsa de summeringar som följer på varje företeelse Alvesson beskriver. Men då missas en del underhållande exempel av hur de olika A-lagarna fungerar. Parkinson hade P-lagar, Alvesson A-lagar hade om Alvesson inte varit så ödmjuk kunnat syfta på hans namn. Nu snarast ”Alltomspännande eller ”Absurditet” som lagarna står för. Detta är lagar vi inte bara lyder utan upprätthåller.

Det nya ordet tar jag till mig: teragogi. Det är en kombination av terapi och pedagogik, som utlovar människoförbättring och imperfektionsbekämpning och erbjuder möjligheten att sysselsätta folk med något som verkar bekvämt, trevligt och bra.

När organisationer fylls med bullshit är det tryggt att någon beskriver situationen på ett mindre positivt sätt än det vi förväntas applådera och imponeras av. De subversiva och de som vill bli subversiva måste läsa boken. Den som går till nästa stora samling på jobbet utan att ha läst boken, kommer att med större lugn kunna genomlida tillställningen än den, som lärt sig genomskåda vad som sägs.

Mats Alvesson kan ställa till det, bäst att den insikten tillfogas en bokanmälan. De flesta vet att hantera situationen i det vanliga arbetslivet: BOHICA – Bend Over Here It Comes Again. Men alla kanske till sist inte vill ducka? Då kan de med fördel använda sig av Alvessons bok.