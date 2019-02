Läsning för att hindra att folkmorden upprepas

Vad är det som gör att en helt vanlig människa kan förvandlas till en massmördare, en folkmördare?

Utifrån olika perspektiv granskas frågan i två av vinterns böcker, dels Pendeln av Julia Lindahl och dels Helt vanliga män av Christopher R Browning.

I det ena fallet försöker Julia Lindahl gå tillbaka i sin tyska familjs dolda förflutna, det ingen vill tala om men som finns där bakom ett mörkt skynke. Vad gjorde Opa i Polen under kriget och varför den hastiga flytten från Tyskland till Brasilien i början av 1960-talet?

Långsamt pusslar barnbarnet ihop fragment, pusselbitar och skärvor. Saker den åldriga mormodern sagt och – när hon släpper garden mot nutiden – hennes förnekanden men också försvar av det som hände under nazitiden. Långsamt och närmast plågsamt drivs historien vidare. Julia bedriver sin undersökning under flera år, besöker tyska arkiv och hittar sin morfar som SS-man. Hennes research leder henne till Polen där morföräldrarna bodde eller ”placerades” under ockupationen, till de orter i Tyskland där familjen försökte gå under ytan efter kriget och slutligen till Brasilien dit flytten gick och där Julia morfar finns begravd. På vägen hittar hon också sin morbror, som alla i familjen trodde var död.

Medan Julia Lindahl går igenom ett personligt trauma när familjehistorien blottläggs har Christopher R Browning helt och hållet historikerns perspektiv när han skriver om reservpolisbataljon 101 från Hamburg. Helt vanliga män, som nu kommit ut i sin tredje upplaga, är dels en faktaredovisning, dels ett resonemang kring vilka mekanismer som gör att moral upplöses och regelrätta mord inte längre ses som brott.

Reservbataljon 101 hade sammanlagt 83 000 judars liv på sitt samvete. 38 000 sköt de själva, antingen vid massarkebuseringar eller under så kallade judejakter på dem som gömt sig i skogarna i det område i Polen bataljonen verkade. 45 000 judar deporterades till koncentrationslägret Treblinka och gaskamrarna av reservbataljon 101.

Ett vanligt försvar bland dem som efter kriget åtalades för sina förbrytelser var att ”Vi lydde bara order – annars hade vi själva blivit dödade.” Men det vederlägger Christopher R Browning effektivt genom att peka på vittnesmål från bataljonen där befälhavaren major Trapp låtit dem som inte ville medverka, antingen få slippa eller blunda för att de smet undan den ohyggliga uppgiften. Och några repressalier drabbade inte dem. För dem som däremot inte protesterade utan avlossade det första nackskottet var istället första steget tagit mot en upplösning av normer och moral. Att mörda judar blev det normala. För att döva sitt samvete och bilderna från dagens konstanta mördande delades det ut ansenligt med sprit på kvällarna.

Frågan man ställer sig är om det kan hända igen. Självfallet och det har gjort det; i Kambodja under röda khmerernas tid i mitten av 1970-talet, i Rwanda på tutsier 1994 och inte minst i Srebrenica i forna Jugoslavien 1995 då 8 000 bosniska muslimer mördades.

Den relevanta frågan är istället om ett folkmord kan stoppas innan det äger rum. Svaret måste bli ett ja om vi tror på alla människors lika värde. Då måste vi kunna visa mod och stå upp för att försvara utsatta. Det gjorde inte FN i Rwanda och det gjorde heller inte den holländska FN-styrkan i Srebrenica som utan att avlossa ett enda skott släppte in de bosnienserbiska styrkorna och lämnade över den muslimska befolkningen till dem.

Även om historien kommer ifatt – förbrytare döms och vittnen och historiker skriver om det som hänt – är de mördade döda. Men vittnesmålen och berättelserna kan ändå ha den effekten med sig att fler vågar vägra följa despotiska ledares tal om etnisk rening och rensning utan kan se människor just som de är – enskilda individer som du och jag.

Både Pendeln och Helt vanliga män är två böcker som just har till uppgift att förmedla historien så att den i möjligaste mån inte upprepas.

Bok Pendeln Julia Lindahl Översättning: Karin Andræ (Norstedts) Visa mer...