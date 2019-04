Foto: Little nightmares/Tarsier/TT

Efter stora framgångar för rysarspelet "Little nightmares" som skapades av Malmöbaserade Tarsier, tar huvudkaraktären Six snart klivet in i mobilens värld genom Alike studio i Barcelona.

Nya spelet "Very little nightmares" är en så kallad prequel till konsolspelet, som har inspirerats av barns mardrömmar. Genom att lösa en rad gåtor kan du här hjälpa den lilla flickan Six att hålla sig vid liv.

Spelet kommer först att släppas till Apples operativsystem IOS. (TT)