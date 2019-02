Miljöförstöring, klimat och översvämningar

Foto: John Mcconnico/TT

Jag tror absolut på att människan är en stor del av miljöförstöringen och att miljöförstöringen påverkar klimatförändringarna.

Däremot tror jag inte att mänskorna bär hela skulden. Visserligen har vi blivit mångdubbelt flera under modern tid. År 1900 (för 119 år sedan) var vi människor 1,6 miljarder individer, nu närmar vi oss 8 miljarder. Det måste rimligtvis öka belastningen på vår planet. Koldioxidutsläppen (koloxid) måste varit enorma även innan vi människor fanns. Det fanns betydligt flera aktiva vulkaner i alla världsdelar som ”spydde” ut sin aska, svavel och rök före vår tid på Jorden. När bränder startade fanns ingen räddningstjänst som kunde komma och släcka utan hela kontinenter kunde brinna under årtionden. Det bör ha genererat mängder av koloxid.

En sak jag har försökt räkna ut är varför forskningen påstår att havsnivån kommer att höjas med upp till 30 meter när polarisarna smälter. Jag har räknat på hur många kubikkilometer is det finns i våra poler (nord och syd) och i våra glaciärer på de höglänta delarna av vår jord. Här finns naturligtvis ett stort utrymme för att mina matematiska beräkningar innehåller felaktigheter, men borde ändå grovt stämma. Isen massa och havsnivåns höjningar stämmer inte. En liter is blir 0,94 liter vatten när det smälter (kan variera något beroende på salthalter, temperatur och annan kemi). Om de delar av isen som ligger under havsnivån (den största delen) smälter så bör då havsnivån sjunka något. Tillskottet av den is som ligger över havsnivån (den mindre delen), skulle då höja havsnivån men inte lika mycket beroende på skillnaden i densitet mellan vatten och is. Om man fördelar ut det eventuella vattenöverskottet över antalet kvadratmil av oceaner som finns så blir havsnivåhöjningen blygsam, mätt i en centimeterskala.

I mina beräkningar har Arkimedes princip betraktats som neutral (oklart, men svår att beräkna på olika förhållanden och olika materia). Inte heller har jag försökt bedöma om den smältande permafrosten påverkar eventuella havsnivåer. Planeten kommer förmodligen att överleva människans ”attacker” men vi kommer inte att få finnas med i nästa utvecklingsfas. Men som sagt här finns rejäla möjligheter till felräkningar. Det är naturligtvis förmätet om jag (som amatör) skulle ifrågasätta forskarna. Jag vill bara veta.

Fotnot: Huvudsakliga källor är FN:s klimatrapport och MISU Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Forskningen vid MISU är bred inom geovetenskaperna, med huvudinriktning mot atmosfären, havet, och kemiska och dynamiska processer inom dessa. Vidare studerar de klimatsystemets mekanismer, komponenter och deras interaktioner. Nästan 50 forskare använder dagligen papper och penna, datorer och laborationsutrustning för att bättre förstå vår förändrande omgivning.

Göte Johansson