Miss Sister släpper ny skiva

På fredag släpper miss Sister, Ida Gratte, nya skivan Nothing but the truth. Miss Sister, eller Ida, är ursprungligen från Nybro. I våras bytte hon artistnamn efter hat och hot.

Miss Sister vill förändra världen med sin musik. Hennes feministiska poplåtar har klättrat snabbt på topplistor i Sverige men också England, Danmark, Sydafrika, Island och i Indien.

I våras kom debutsingeln “Little Monster” där hon sjunger om könsroller och hur det formar samhället och vilka problem det skapar. Låten blev ”Record of the day” i Storbritannien samma dag som releasen. Veckan efter åkte hon till Brighton för att möta sina engelska fans för första gången under festivalen “The Alternative Escape” där hon uppträdde.

I somras släppte Miss Sister två låtar i samarbete med tyska dj:s och producenter.

Singeln “Nothing but the truth” har release 8 November. Det är en stark och lekfull poplåt, men ett viktigt budskap. Nu uppmanar hon folk att sluta leva sina liv i lögner. “Om jag ska ge dig min kärlek måste du ge mig din sanning först”