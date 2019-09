När hemmafruarna bytte yrke

Åsa Lundqvist är professor i sociologi vid Lunds universitet. Han har i sin forskning behandlat välfärdssamhället och dess inverkan på familjen. I denna bok fortsätter hon på detta tema genom att studera hur de svenska kvinnorna, särskilt de gifta, kom att bli förvärvsarbetande.

Andelen förvärvsarbetande kvinnor fördubblades under 1960-talet och utgjorde i början av 1970 strax under 70 procent. Idag är andelen cirka 80 procent. Vad var det som hände under 1960-talet?

Lundqvist tar sig an denna fråga genom att i första hand undersöka arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Där hittar hon ett uppdrag för AMS att få ut främst gifta kvinnor i arbetslivet. Aktiveringsdetaljen inrättades. Ett omfattande informationspaket togs fram. Ett av dem skedde i samarbete med Sveriges Radio i form av en programserie med rubrik Hemmafru byter yrke. I programmet gavs information om vad kvinnor kunde bidra med inom industrin och hur vägen dit såg ut. Kvinnor som genomgått utbildning och som då arbetade inom industrin intervjuades. Information gavs om hur arbetsförmedlingen kunde hjälpa till. Det fanns en ambition att öka jämställdheten inom arbetslivet och mansdominerade områden prioriterades. Det positiva att flytta dit arbeten fanns uppmuntrades också.

En annan åtgärd var inrättandet av aktiveringsinspektörer. Det skulle finnas en i varje län. Inledningsvis blev män utsedda, men efterhand tog kvinnor över positionen. Deras uppgift var att möta kvinnorna, tala med dem, ge råd och uppmuntra. Emellertid kunde många kvinnor inte gå ut i arbetslivet då det saknades omsorg om barnen. Dessutom skulle ju hemarbetet fortfarande göras och maten lagas. Att maken eller barnens far kunde hjälpa till fanns inte som alternativ. Istället tog en sedan mellankrigstiden påbörjad rationalisering av hemarbetet fart igen. Utbudet av produkter som förkortade tiden för olika delar av hemarbetet marknadsfördes, till exempel tvättmaskin, konserver och djupfryst färdiglagad mat.

Ett annat hinder var sambeskattningen. Kvinnans inkomst lades ovanpå mannens och en stor del försvann i skatt. Detta var en stor politisk fråga som också debatterades, men som Lundquist bara ytligt berör. Sambeskattningen avskaffades 1970. Det kom också fram att kvinnor hade svårt att bli accepterade som fullvärdiga och jämlika med männen på arbetsplatserna. De sökte sig därför hellre till arbeten där de accepterades, det vill säga typiskt kvinnliga områden.

Det är således AMS som är i fokus för Lundquists undersökning. Ett flertal ledande personer som verkat där lyfts fram som ill exempel generaldirektör Bertil Olsson och chefen för aktiveringsdetaljen Ingeborg Jönsson. Dessa kommer till tals genom det arkivmaterial som Lundquist plöjt igenom. Båda var drivande i frågan. Lundqvist har även gjort intervjuer med anställda, till exempel Anna-Greta Leijon som en tid arbetade under Ingeborg Jönsson, och ett antal aktiveringsinspektörer.

Varför behövdes då kvinnorna? Räckte det inte med den rekryterade utländska arbetskraften? Eller den gemensamma nordiska arbetsmarknaden? Det svar Lundquist lutar åt är att kraven på jämställdhet och en kvinnorörelse som nu i en tredje våg fick plats i samhällsdebatten hade betydelse. Det innebar dock en omfattande strukturomvandling inom både familjen och den offentliga omsorgen. Uppenbarligen kom kvinnor ut i förvärvsarbete i en omfattning som var världsledande. Emellertid har Sverige idag en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna.

Det bör framhållas att kvinnor alltid har arbetat. Deras arbete har emellertid i den offentliga statistiken inte räknats som arbete. Hustru och barn räknades till exempel som medhjälpare inom familjejordbruket. Bokens titel, som uttalades som ett argument för att få ut kvinnor i förvärvsarbete, innehåller även ett budskap om hur ”kvinnligt hemarbete” värderades, och fortfarande värderas.

Hur fungerade det i Kalmar län? Här måste även ha funnits en aktiveringsinspektör.

Ulla Rosén, Professor emerita i historia, Linnéuniversitetet