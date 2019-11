Närvara och reflektera – genom att meditera

Foto: Lynne Sladky , Lynne Sladky/TT

”Anden är villig, men köttet är svagt” står det Matteusevangeliet 26:41. Så mustiga ord, och så sanna!

Jag tycker citatet är ett av bibelns allra vackraste. För jag tror att vi alla känner igen oss i det, mer eller mindre. Vi har nog alla någon gång fallit för frestelsen att göra något, vi senare önskar vi hade ogjort.

Vad kan vi då göra för att handla rätt i framtiden. Vad kan vi göra för att leva och handla mer som vi önskar? Precis vad Jesus sa: ”Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse” (Matteus 26:41). Hur menar jag? Jag vet vad Jesus syftade på i bibelhistorien. Att lärjungarna skulle hålla sig vakna så att de kunde skydda honom från fariséerna. Men i ett större mänskligt perspektiv tror jag Jesus menade att jag ska ge akt på mina handlingar – i vardagen – så att jag inte faller för egots eller köttets frestelse att göra det lätta, men felaktiga. Det vill säga vara vakna och medvetna om vad vi gör så vi vet vad vårt handlande får för konsekvenser.

Hur håller jag själv mig då vaken? Rent fysiskt genom kaffe! Och i mitt fall även med energidrycker. Och ja, jag vet! Jag borde träna istället för att hälla i mig dessa drycker. Och Gud vet att anden är villig. Men i den andliga bemärkelsen försöker jag hålla mig vaken genom en metod som en annan vis person – Siddhartha Gautama – praktiserade under ett träd i Indien för cirka 2.500 år sedan. Det vill säga genom meditation. Genom meditation tränar jag mig i att bli mer reflekterande och närvarande.

Har jag då blivit en lyckligare person genom att meditera? Lugnare har jag tvivelsutan blivit. Och lite mer närvarande. Och jag tror jag reflekterar mer över hur jag handlar än innan jag började meditera. Allt detta sammantaget har gjort mig till en gladare person.

Men jag har också blivit mer realistisk. Jag tror inte längre livet kan bli ett evigt konstant lyckorus bara jag får mer av allt. Eller att jag en dag ska bli miljonär eller VD. Jag tror heller inte längre att gräset alltid är grönare på andra sidan. Och jag tror de allra flesta människor får mindre lycka i livet än de hoppats, men också mindre olycka än vad de skulle kunnat få. Och denna insikt har gjort mig mer accepterande till livet och vad det för med sig i form av både lycka och olycka.

Drabbar mig smärtan inte längre nu när jag mediterar så mycket och sjunger medvetenhetens lov? Visst gör den det! Med smärtan är det nog som innan jag började meditera. Den drabbar mig lika ofta – förhållanden kraschar fortfarande, jag blir fortfarande äldre, karriärmöjligheterna minskar med åren etc... Men jag har fått lättare att leva med dessa mina motgångar. Jag har lättare att härbärgera och stå ut med min smärta. Jag flyr den inte på samma sätt längre. Och det i sig känns trösterikt och gör att jag lider mindre.

Psykologiprofessorn Steven C Hayes uttryckte det så bra: ”Happiness is an empty promise. Its a butterfly that flyes away the more you chase it”. Eller så här: Du och jag kommer troligen inte bli mycket lyckligare än vad vi är just nu. Tråkig insikt? Nej. Tvärtom! För med den insikten kan jag sluta den tröstlösa jakten på den flyende lyckan. Och acceptera att olycka är en del av livet. Snarare tror jag att det är dysfunktionellt att jaga lyckan, eller fly olyckan. För det är en jakt/flykt som inte har något slut. Risken är snarare att man efter lång och hård jakt eller flykt lockas ta en genväg till lyckan/från olyckan, i form av excessiv shopping, spelande, ätande, tränande, sex, substansberoende eller annat dysfunktionellt beteende. Då har vi snarare hamnat i ”helvetet” än ”paradiset”.

Vi kommer uppleva lycka då och då. Men att vi en längre tid skulle känna ett rus av glädje tror jag är en lögn. Och det gör mig lycklig att veta.

Patrice Soares, debattör