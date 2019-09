”Okända” Ekström-tavlor visas under Skördefesten

42 oljemålningar och fyra teckningar av Per Ekström, de flesta aldrig tidigare visade, och alla i privat ägo visas under Skördefesten. En storartad utställning, med verk från konstnärens hela liv.

Foto: Erik Söderbäck

Äldst är en målning från Norge, Gaustafjäll. Per Ekström var 28 år, hade precis gått ut från Konstakademien och hade fått stöd av kung Karl X. Yngst en målning i det lilla formatet, motivet är Kalmarsund, och det är himmel, vatten och lite Öland, fast egentligen är motivet ljuset. Han var banbrytande med sina ljusmålningar. Om den norska tavlan är lite gammaldags, och lite petig i sin detaljrikedom är Ölandstavlan det motsatta, men upplösta och förenklade former. Per Ekström målade in i det sista. Manne Hofrén som skrev en biografi över honom uppskattar att han målade ett par tusen tavlor.

Det är privata ägare från Öland som under en helg lånat ut sina tavlor, och detta är en unik händelse som aldrig lär återkomma.

Här finns verk från tiden i Paris, från de många åren i Carolles i Normandie, från Västkusten och så förstås från Öland. Det är Per Ekström-sällskapet, sällskapet som bildades 2016 för att samla och sprida kunskap om Ekströms liv och verk, som ordnat utställningen.

– Det är många som är glada för att få vara med, säger Sören Björklund, som är vice ordförande i sällskapet.

Per Ekström föddes 1844 i Segerstad och dog 1935 i Mörbylånga. Han studerade på Konstakademien 1865-1872. Våren 1872 reste han till Paris, med stöd av kung Oscar II, och han levde i Frankrike fram till 1890. Om tiden i Carolle, Normandie, har Sören Björklund, som bor i målaren gamla hus i Mörbylånga, berättat om i boken Målarkolonin i Carolles som kom ut förra året.

Ekström var en av de första svenska friluftsmålarna med ett passionerat intresse för ljus och luft, och han återkom ständigt till Öland i sina målningar. Han flyttade tillbaka till Öland 1910, och hade ateljé i Segerstad.

August Strindberg använde honom som förebild för målaren Sellén i Röda rummet ”Ett landskap från Ölands kust är endast färg. Luft och hed; inte ett träd, inga föremål, utom väderqvarnarna, som afbryta den räta linien horisonten. Och den unge artisten började måla ... Kritiken, som då fanns, gnisslade tänderna, kamraterna hånade och lärarna gjorde allt för att återföra den affallne, men han gick ifrån akademien...

Utställningen visas tre dagar på Kamerala villan i Mörbylånga under Skördefesten, med start på fredag och sedan är chansen över, för alltid.