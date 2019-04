Övergrepp, dödshjälp, brottsoffer och pant

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Högt i tak och långt till dörren, sa Lars Ohly om Vänsterpartiet. Dags att testa det som gräsrotsmedlem. Är osäker på var jag har mitt parti här. Det här vill jag se hända:

Inför pantsystem i hela EU och höjd pant i Sverige!

2017 gjorde vi 11,7 miljoner semesterresor och 2,3 miljoner arbetsresor utomlands, inklusive resor med minst en övernattning och alla resenärer från 18 år och uppåt. Skulle vi ha räknat med barnen hade antalet utlandsresor hamnat på cirka 15 miljoner. 60 procent av svenskarna åkte alltså utomlands på semester 2017. Med denna statistik visad tror jag att jag och 6 miljoner svenskar sett hur det ser ut utomlands och jag är väl förtrogen med hur det ser ut i våra egna parker och vattendrag. Ni som känner mig vet att jag plockar upp varenda burk jag hittar till min romska “dotter”. Ekonomiskt incitament, som det så vackert heter, är vad som behövs för miljöns skull.

Avskaffa systemet med politiskt valda nämndemän! Med sorg ser jag att statistiken, till exempel när det gäller utvisningsärenden, med förkrossande siffror visar på domslut för utvisning om SD har en nämndeman i domstolen. Lika klart är att en betydligt mer förstående inställning kan utläsas om mitt eget parti har en nämndeman med.

Staten bör ta över ansvaret för att betala ersättningar till brottsoffer! Så har flera av våra grannländer det. Att lägga över ansvaret på offren är cyniskt och dessutom oerhört svårt att få att fungera.

Skärpta straff för övergrepp i alla former på kvinnor! Alla former av straffrabatt ska bort på sådana brott! I Kalmar dömdes en 19-åring till 180 timmars samhällstjänst för våldtäkt. Straffet jämställdes med åtta månaders fängelse av domstolen. Men för h-e! Hur kan en månads krattande av löv i Stadsparken ses som ett lika strängt straff som åtta månader bakom lås och bom? Killen har säkert alla möjligheter att avvika, om det passar honom. Ett möte i veckan i övervakningsnämnden ger knappast dem tid att reagera innan strafftiden är över. Men flickan har ett livslångt trauma att behandla. Här måste samhället visa var vi står!

Slopa förbudet mot assisterad dödshjälp! Belgien, Luxemburg, Schweiz, Finland och Portugal har kommit längre än vi. Jag har statistiskt drygt fem år kvar att leva och är inte rädd för att dö (tror jag, inte skarpt läge än). Jag är däremot rädd för att inte känna igen min livskamrat sedan 54 år, mina fyra barn, bli matad av en robot osv, osv. En tripp till Belgien kostar runt 50 000 kronor inklusive ofrånkomliga fraktkostnader. Helt plötsligt blir det en ekonomisk fråga! Ett tiotal nära har tagit beslutet själva, flera av resultaten mindre vackra. De flesta borde dock med en bättre psykiatrivård aldrig hänt, men likväl har minst tre av dem tagit högst förståeliga beslut. Alltså, våga ta i frågan!

Kåre Eriksson (V)