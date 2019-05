P-avgifterna höjs igen – sluthandlat i Kalmar City

Så var det dags igen. De kommunala parkeringsavgifterna ska höjas efter ett samråd med Kalmar City, fastighetsägare och Kalmar kommun.

Man ska ta bort möjligheten till månadsbiljett och i stället införa dagsbiljett. Månadsbiljetten på Kvarnholmen har kostat 300 kr sedan ett antal år tillbaka. Nu införs i stället dagsbiljetten för 30 kronor per dag. På en ordinär månad med 22 arbetsdagar blir det en höjning med 360 kronor (300 kronor till 660 kronor) eller 120 procent. På ett år blir det cirka 4 000 kronor i avgiftshöjning. Makalöst! Ocker!

Anledningen till höjningen sägs vara klimateffekten och pengarna ska läggas på billigare bussbiljetter. Jag antar dock att det handlar om lokaltrafiken. De som nyttjar den kan redan nu välja att cykla. Vi övriga, som bor på landet, gynnas givetvis inte av detta. Det är således helt bortkastat där man för medborgarna bakom ljuset!

Kommunen är stolta över att presentera en pendlarparkering på Ängö och man ska kunna anmäla sig för lånecyklar! Herregud. Vem, som jobbar på Kvarnholmen, är intresserad av att ställa bilen på Ängö och gå eller cykla ett antal kilometer morgon och kväll?

En fundering är ju om det är vanligt att en kommun helt och hållet tar bort möjligheten att köpa månadsbiljetter? Rent samhällsekonomiskt tar det ju ett antal minuter varje dag att köpa biljetter (eller ska vi tvingas att nyttja diverse e-tjänster för detta?).

En vidare tanke är ju också – finns det ett reellt parkeringsproblem i Kalmar? Jag har då inte upplevt det under de senaste fem åren. En annan tanke: de fyra tusen kronor som alla heltidsarbetande pendlare måste betala varje år måste givetvis tas någonstans ifrån. Jag väljer, av principskäl, att ta det ifrån mina inhandlingsrundor i Kalmar City-butikerna! Hansa City, Giraffen – here we come!

Pendlaren