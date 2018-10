Reflektioner kring Rain of Reflections

Svenska indieutvecklare ligger mig varmt om hjärtat. Lionbite Games har utlovat att deras Rain of Reflections ska släppas under 2018, och visade upp delar av spelet i en sittning med P3 Spel häromveckan.

Foto: Lionbite Games

Studions grundare Victor Leijonhufvud, som tidigare var en del av P3 Spel-panelen, lät programledaren Angelica Norgren provspela en stund, och sände ut det hela via spelströmningstjänsten Twitch.

Och det ser riktigt lovande ut.

Rain of Reflections beskrivs som ett cyberpunkigt rollspel. Striderna, som kallas strategiska konfrontationer, är turordningsbaserade. Påminner om X-Com-serien där det tydligt syns hur långt du kan röra dig i varje drag.

Istället för hälsa visas en motivationsmätare, från 0 till 100. Om spelaren beskjuts, hotas eller på annat sätt hamnar i underläge förändras mätaren, och därmed viljan att stanna kvar i situationen.

Dina val är oåterkalleliga. Ingen möjlighet att ångra och inget starta om från sparpunkter. Målet är, enligt utvecklarna, att spelarna ska känna sig ansvarig för varje beslut och hantera konsekvenserna.

Spelet utspelar sig under en natt, men ur tre olika karaktärers perspektiv, där handlingarna påverkar de andra karaktärerna. Målet är att Rain of Reflections ska släppas under året. Eller, första kapitlet där vi följer en av huvudpersonerna. De två andra kapitlen släpps senare.

En intressant detalj i förhandstitten är att dialogvalen är tydligt utmärkta när de utesluter varandra. Alltså när ett val gör det omöjligt att välja ett annat. Och även när ett val gör att samtalet kan fortsätta, eller avslutas.

Foto: Lionbite Games

Något släppdatum har ännu inte meddelats. Men personligen är jag ordentligt pepp. Både på spelmekaniken och historien som Lionbite Games vill berätta.

Vi har tidigare blivit bortskämda med bra historier från en annan tidigare medlem av P3 Spel-panelen, -Josef Fares, och spele Brothers: A Tale of Two Sons, från 2013, och A Way Out, som släpptes i år. Jag tvivlar inte på att Victor Leijonhufvud kan leva upp till hajpen. Och förhoppningsvis fortsätta göra spel.

Tillägg: Vill du hänga med bland förolämpningarna på nätet? Då är NPC det senaste. Tydligen har trollen på nätforumet 4chan blåst liv i en gammal tanke om att alla som inte tycker som de är icke spelbara karaktärer, non-playable characters. Det är ju trist att ses som någon utan fri vilja, å andra sidan betyder det att den som förolämpar är en spelbar karaktär...

Se när P3 Spel provspelar Rain of Reflections på Twitch: