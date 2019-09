Kalmar

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Jazzsångerskan Rigmor Gustafsson med trio kommer till Kalmar, och jazzklubben Kalmar Nyckel på fredag 4 oktober.

Efter debutalbumet, In the Light of Day, 1996 har det blivit ytterligare tio. Det senaste, Come Home, med egna kompositioner, släpptes tidigare i år.

Rigmor Gustafsson har turnerat i USA och Europa.

Trion består av pianisten Daniel Karlsson, Kalmarbördige basisten Martin Höper samt trummisen Chris Montgomery.

Konserten ges på Witt.