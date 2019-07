Robyn är tillbaka i rampljuset

Efter nästan tio år utanför rampljuset kommer Robyn till Roskilde igen.

Roskilde

Förra gången var det på näst största scenen, nu är det på största.

Hon ser fokuserad ut, klädd i vitt, men tar direkt den stora publiken till sig.

Showen är välregisserad, om än inte så inställsam. Det blir en klubbkväll som ramar in natten.

Konceptet har tidigare testats på mindre scen och nu har hon under våren varit på världsturné. Showen funkar även inför 100 000 personer.

Fast det är först en trekvart in i spelningen, när det blir allsång till Dancing with myself, som publiken helt är med på noterna.

Resten av konserten blir ett rungande ”välkommen tillbaka”!