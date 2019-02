Så bra högern gör det för LO-medlemmar!

Tänk att vi arbetare har fått det allt bättre under de senaste årtiondena! Förmögenhetsskatten togs bort 2007 så att vi LO medlemmar slapp att betala 1,5 procent skatt på den förmögenhet som översteg 1,5 miljoner per person eller 3 miljoner per hushåll. Snart slipper vi värnskatten också.