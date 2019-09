Samtidsorientering inför biskopsskifte

För 20–30 år sedan bevakades Svenska kyrkan journalistiskt. De stora tidningarna hade kyrkoreportrar, som var bekanta med allt skvaller, relevant som irrelevant. Löpsedlarna gav en häpen allmoge besked om uppseendeväckande ting.

Nu finns föga av detta. Ny biskop någonstans? Är det så intressant? Denna högt värderade tidning kanske ändå skulle ha några rader som samtidsorientering och därmed slå ut Stockholmstidningarna inför skiftet på biskopsstolen, cathedran?

Eva Brunne har varit biskop i Stockholm och i en ”samtalsbok”. Brunne ser en framtid där Svenska kyrkan har färre medlemmar, där det bli mer mångreligiöst och mångkulturellt men ser också möjligheter. Biskopar är professionella optimister och har betalt för det. Men är det så alldeles säkert att reträtt är en enkel operation? Militärt sett är det den svåraste.

Eva Brunne predikade en gång i Kalmar domkyrka. Det var medialt upphetsat. 2.000 människor i en domkyrka som rymde 1.400. Domkyrkovaktmästaren Henry Svensson öppnade trappan till predikstolen och noterade, att Eva var den andra kvinnan där. Ester Lutteman hade stått där tidigare. Eva visste inte vem Ester Lutteman var. Det förvånar mig. Men domkyrkovaktmästarens lilla replik överraskar inte. När det blev lite för mycket, kunde Henry med en enkel replik liksom återställa proportionerna. Nu pensioneras Eva och får mer tid att läsa in sig på den tid som varit.

Nya böcker

Stockholms stifts nye biskop Andreas Holmberg har i år lagt fram sin doktorsavhandling; Kyrka i nytt landskap. Han har varit av stiftet betald doktorand i Åbo och greppet har varit att följa kyrkolivet i förorten. Hos en teolog har han lärt sig att skilja på ”strategi” och ”taktik”, en insikt som fordom bibringades samtliga befälselever i den svenska krigsmakten. Dessvärre tog författaren att alltför litet grepp. Han följer den teologiska reflektionen i Svenska kyrkan från år 2000 i tanke att något avgörande inträffat då. Hade han i stället startat en generation tidigare, hade han sett att det som tänks vara nytt, tänktes tidigare och mer substantiellt. Faktiskt också i Kalmar. Den framtid som avtecknar sig är en framtid av en konsumentanpassad kyrka, utan strategiskt tänkande. ”Själva grejen”, säger en intervjuad kyrkoherde, är att vi inte vet vad som händer. Hade det inte behövts några kritiska analysfrågor om den saken i avhandlingen?

Jag övertygas inte av doktorerandet om Svenska kyrkan just i Åbo, Finland. Handledarna har inte den inlästa och upplevda kyrkovetenskapliga kompetensen för att riktigt förstå och bibringa förståelse. Men jag ser problemet med att doktorandstjänster i Sverige håller andra sorters doktorander borta. Då återstår Åbo och generösa anslag från stiftet. Riktigt bra att inte den ordningen.

I Stockholm gjordes S:ta Clara om till EFS-församling under ledning av Car-Erik Sahlberg. Han har skrivit en liten biografi om välsignelser i hans liv och det handlar förstås inte bara om arbetet på Plattan med de utsatta och om församlingsbygge. Dr Sahlberg problematiserar inte att möjligheten att disponera en innerstadskyrka bara gavs åt de mer lågkyrkliga. De kyrkligt förnyade, de med de stora svenskkyrkliga visionerna, ställdes utan möjlighet att till exempel få göra motsvarande insatser i S:t Jacob. Just med Kalmar som referenspunkt är det märkligt att den som på 1970-talet var pastor i Vasakyrkan – och rätt kritisk mot Svenska kyrkan i Kalmar – sedan kom till just S:ta Clara och tjänstgjorde med Sahlberg. Båda två är vi nu pensionerade komministrar. Och då inträffar kanske det att han uppfattas vara mer svenskkyrklig än jag… Någon blir lurad. Ibland är jag förvånad över att folk inte genomskådar, men det kan bero på att de inte är så intresserade, det som den svaga pressbevakningen av Svenska kyrkan antyder. Men här är det uppenbart helt annorlunda!

Bok ”Gör inte skillnad på människor” Eva Brunne i samtal med Sara Grant (Verbum) Visa mer...

Bok Kyrka i nytt landskap Andreas Holmberg (Artos Academic) Visa mer...

Bok Välsignelser i mitt liv Carl-Erik Sahlberg (Semnos förlag) Visa mer...