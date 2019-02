Seinabo Seys röst fyllde Kalmarsalen

Foto: Eric Arenius

Med två pinfärska grammis låter Seinabo Sey den stora rösten fylla Kalmarsalen. Ett dussintal låtar in i konserten har handbromsen släppt och den först artigt klappande publiken har ställt sig upp för att sjunga med i Younger.

Det har gått snart fyra år sedan jag såg Seinabo Sey på Roskildes minsta utescen.

Kvällen innan hade vi sett Kygo göra sin version av hennes Younger i största tältet. Nu vid lunchtid dagen efter var vi 25 personer som väntade.

Men vi kom att bli fler: Alla som passerade stannade till och vid slutet av konserten var vi tusental.

Som sagt, det var juli 2015 och nu är det februari 2019. Seinabo Sey är i dagsläget ute på en Sverigeturné som kommer att pågå till april. Under lördagen var det dags för Kalmarsalen, den andra konserten på turnén.

Arenan är välfylld, men en bit ifrån full. Det är bara sittplatser.

Sey inleder med Pretend, titelsången från första skivan 2015, klädd i kamoflagekläder, roströd jacka och knytblus. Hon har ett alldeles nytt band bakom sig, berättar hon och sjunger ännu en uptempolåt innan hon verkligen börjar använda sin röst i en sakta version av Don´t let me be misunderstood som har mer likhet med Nina Simones original än versionen som gav Animals en brottarhit. Med sin djupa stora röst fyller Sey med sin version Kalmarsalens väggar till gränsen.

+ 1

Resten av konserten kommer att bli mer melodiös och funkig. Publiken är artigt applåderande. Inte förrän efter sisådär tio låtar kommer de första spontana klappningarna i en låt.

Men då släpper handbromsen och publiken är helt med på noterna. Man klappar sig fram till klimaxen, Younger, den första låt det märks att publiken verkligen känner igen. Nu ställer man sig mangrant upp och sjunger med.

Det har bara gått två dagar sedan hon vann två grammisar, som textförfattare och för albumet I’m a dream.

Ett album som var psykiskt svårt att få fram, förklarar hon innan hon sjunger en sång om det, Truth.

– Skivan höll på att ta kål på mig.

Sångerna på konserten handlar om kärlek, om sorgen efter hennes döda pappa, om missförstånd och om vem man egentligen är. Det blir totalt något färre än 20 sånger under konsertens en och en halv timme, inklusive två extranummer.

– Jag önskar att jag hade fler låtar, ler Seinabo Sey brett innan hon strax efter klockan 21 deklararer att det är sista låten.

– Du kan väl köra Younger igen! skriker någon i publiken.

– Vi får väl se, skrattar hon.

Men det blir ingen repris på Younger. Den vackra Poetic får avsluta kvällen.

Den makalösa rösten är det som bär rakt igenom, men det funkiga bandet har också gjort Seinabo Seys musik gott.

Den som skippade melodifestivalen för detta lär inte känna sig besviken.