Solmålaren hyllas i Frankrike

Solmålaren Per Ekström hyllas den här veckan vid en särskild ceremoni i Carolles, Normandie.

Ölänningen Ekström bodde och verkade i det lilla franska kustsamhället i mer än fyra år, från 1882 till 1887. Han och andra svenska konstnärer som gästade Carolles är fortfarande hågkomna och uppmärksammas då och då.

På lördag inviger ortens borgmästare Jean Marie Sevin en vandringsstig där tolv konstnärer presenteras med bilder och informationstavlor. Leden sträcker sig från det lilla samhället ner mot havet, Engelska kanalen.

Bland konstnärerna som på detta sätt hyllas finns två svenskar. Förutom Per Ekström också Hulda Schenson, porträtt- och akvarellmålare från Uppsala. Informationstavlan om Per Ekström är placerad framför det som tidigare var Hôtel Benit, där Ekström bodde under tiden i Carolles.

Helt nyligen påträffades på orten två fram till nu okända målningar av Per Ekström. Målningarna, mer än 130 år gamla var båda i dåligt skick och har hittills inte kunnat visas för allmänheten.