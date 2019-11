Camerata Nordica firar 45 år under Musikveckan i Kalmar

Foto: Mats Bäcker

Camerata Nordica fyller 45 år och firar med en jubileumskonsert. Det är finalen på årets Musikveckan i Kalmar, som också bjuder på opera, kammarmusik, orgelkonsert och kyrkomusik.

Musikveckan inleds den 10 november med barnoperan Lilla Figaro, och sedan blir det musik varje dag fram till avslutningen den 18 november då Camerata Nordica tillsammans med trombonisten Christian Lindberg ger en jubileumskonsert.

Camerata Nordica startades 1974, då under namnet Oskarshamnsensemblen. Orkestern bytte namn, först till Camerata Roman och sedan till nuvarande Camerata Nordica. Orkestern är en de av länsmusiken. Orkestern spelar utan dirigent, alltså i camerataform.

Under perioden 2914-2016 var Anna-Lena Laurin huskompositör, och orkestern har uruppfört ett antal beställningsverk under åren.

Orkestern har spelat in ett stort antal skivor, och lera har blivit Grammisnominerade. För några år sedan stormade det rejält. Länsmusiken hade ekonomiska problem. Styrelsen ställde in konserter. Den konstnärlige ledaren Terje Tønnesen slutade, liksom cellisten Per Nyström.

45-årsjubileet tillsammans med Christian Lindberg inleds i Västervik den 17 november och fortsätter i Kalmar den 18 och avslutas i Oskarshamn den 19.

Under musikveckan blir det ett varierat program, bland annat med sonatafton på länsresidenset med Konstantin Shakov och Natalja Shakova, Kalmar Kulturskolas ungdomssymfoniorkester och Kammarmusikkonsert med lärare och elever från Kalmar kulturskola.

Musikveckan är ett samarbete mellan bland andra Kalmar kommun, Länsmusiken, Kammarmusikföreningen och Domkyrkomusiken. Förra året arrangerades veckan för första gången.