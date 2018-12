Statsministerkontoret på fel ställe i fin serie

Foto: Jonas Ekströmer/TT

I måndags avslutades höstens TV-serie ”Vår tid är nu” om intrigerna i en krogägarfamilj i Stockholm. Den har fått mycket beröm.

En restaurang är ju en tacksam filmmiljö med ett kök, där känslovågorna kan svalla och en matsal, där vem som helst plötsligt kan dyka upp. Serien har varit en utmärkt underhållning, där en ny skådespelargeneration firat triumfer samtidigt som de gamla veteranerna Peter Dalle suveränt föreställer en maläten och litet överspelad köksauktoritet i köket och Suzanne Reuter lika trovärdigt en matriark som håller på att tappa greppet om krogägarfamiljen.

Det finns mycket i serien som är historiskt autentiskt, men en detalj var helt fel och det har de kanske rättat till i den tredje serien som just har spelats in och kommer nästa år. Det handlar om den där servitrisen som gör sossekarriär som politiskt underbarn och inför den avslutande TV-debatten inför valet 1962 kallas in som kraftkorn i statsminister Tage Erlanders valstab.

I TV-serien beger hon sig till Rosenbad, men här är manusförfattarna helt snett ute. Då låg inte statsministerns kontor där utan i kanslihuset vid Mynttorget i Gamla stan på andra sidan Strömmen. Till Rosenbad flyttade statsministern på 80-talet. Rosenbad var dessförinnan mest känd som en krog, där politiker och journalister möttes i de nedsuttna skinnsofforna. Krogen låg strategiskt halvvägs mellan riksdagshuset och officinerna i Tidnings-Klara och vi som inte var med då kan läsa om den i Stieg Trenters deckare, förslagsvis ”Eld i håg”.

Janne G Andersson