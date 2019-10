Stora sorger skapade mörker hos Alfredson

Foto: Anders Wiklund / TT

I den första renodlade biografin om Hans Alfredson framträder det tydligt hur även svartsynthet kom att prägla många av hans verk. Förlusterna av fadern, sonen och parhästen Tage Danielsson skapade ett mörker hos svensk humors store nestor.

– Hans optimism var ofta påklistrad, säger författaren Kalle Lind.

Egentligen har Lind arbetat på sin biografi om Hans Alfredson hela livet. Redan som 14-åring skickade han in ett manus till ett förlag för en bok om humorduon Hasse och Tage.

Refuserades av Danielssons änka

– Lite som andra barn snöar in på dinosaurier eller "Star wars"-figurer så snöade jag in på Hasse och Tage. Tidslinjen har jag ju intatuerad i det centrala nervsystemet, säger radioprataren och författaren.

Utkastet refuserades av förlagets Märta-Stina Danielsson – änka till Tage Danielsson sedan fyra år.

– Varför? För att jag var 14 år och 14-åringar har inte riktigt det livsperspektivet som gör att de kan göra den sortens berättelse angelägen.

Kalle Lind, nu 44 år, får huka sig under fotograferingen i källaren på Thomanders studenthem i Lund. Det var här Hasse Alfredson tilldelades rum nummer fyra höstterminen 1953. Året innan hade han lämnat tryggheten i Helsingborg för studier på Lunds universitet.

– Egentligen är hans tid i Lund det som har intresserat mig allra minst. När jag själv studerade här undvek jag allt det studentikosa, säger Kalle Lind.

En av de stora

Hans bok "Hasse Alfredson: En sån där farbror som ritar och berättar" ges ut av förlaget Forum den 18 oktober. Eftersom det är den första renodlade biografin om Alfredson, som avled 86 år gammal i september 2017, var det nästintill självklart med ett kronologiskt grepp.

– I storhet vill jag ställa honom bredvid Ingmar Bergman, Astrid Lindgren, August Strindberg, Vilhelm Moberg. Jag räknar honom som en av 1900-talets stora kulturpersonligheter.

Gröna och gula hundar, lindemän och blommig falukorv, äppelkrig och en brygga som angörs. Under närmare 25 år kom komikerduon Hasse och Tage att underhålla Sverige med sin humor och samhällskritik i otaliga revyer, filmer, tv-produktioner, böcker och skivor.

Det var en epok som tog slut 1985 när Tage Danielsson gick bort i sviterna av malignt melanom.

"Det finns ingen som kan fylla tomrummet efter Tage. Det ser grått ut i Sverige", var Alfredsons första kommentar efter Danielssons död.

– Det är särskilt efter Tages död som det är svårt för Hasse Alfredson att vara rolig över huvud taget, säger Kalle Lind.

"Växelbruk i hjärnan"

Duon träffades när de arbetade på Sveriges Radio i Stockholm under andra halvan av 1950-talet. Redan under Hasse och Tage-tiden hade de skapat framgångsrika verk under egna namn och efter Danielssons död bearbetade Alfredson sorgen med att fly in i arbetet. Långt ifrån allt hyllades av kritikerna och publiken.

Alfredson jämfördes hela tiden med sina egna tidigare framgångar och många såg honom enbart som underhållare.

– Det är nog också en av orsakerna till att han maniskt kastar sig in i olika saker. För att slippa bli jämförd med sig själv, säger Kalle Lind.

”I bredd kan han inte mätas med någon.”

Hans Alfredson var komiker, manusförfattare, regissör, skådespelare, revymakare, barnviseförfattare, scenograf och Skansenchef (1992–1994) – bland mycket annat. Hans mångsidighet gör att det inte går att placera in honom i ett enskilt fack.

– I bredd kan han inte mätas med någon och det är nog det jag imponeras mest av. Det bara håller på. Han kallar det växelbruk i hjärnan, säger Kalle Lind.

Med den kronologiska berättarstilen över drygt 600 sidor blir det tydligt hur Alfredson under sitt liv även präglades av ett stort mörker.

Förlorade sin son

Tage Danielssons död var den tredje stora förlusten i Alfredsons liv. När han var 15 år dog hans pappa och 1967 omkom sonen Mats, inte ens fem år fyllda, i en elolycka i hemmet.

– Allt det tillsammans skapade väl någon sorts dragning till mörkret, till melankolin och uppgivenheten. Till en svartsynthet hos Hasse, säger Kalle Lind.

Alfredson pratade mycket om att människan lever i elfte timmen, men att det är vår förbannade skyldighet att vara optimister, berättar Lind.

– Men Hasses optimism är ju tillkämpad. Det säger han nästan uttryckligen. Han skrev ett antal pjäser som är väldigt mörka, men så slutar de alltid med vad han själv sade: "ett påklistrat slut". Ljuset är något som måste frambesvärjas hela tiden.

Om samma mörker fanns hos parhästen Tage Danielsson var det framgångsrikt dolt, säger Kalle Lind.

– En amatörpsykolog skulle väl säga att det var Tage som viskade i Hasses öra: "Glöm inte ljuset". För det hade han nog gjort om det inte vore för det danielssonska inflytandet.

Fakta

Hans Alfredson

Hans Alfredson föddes den 28 juni 1931 i Malmö. Familjen flyttade till Helsingborg när han var sju år gammal.

Efter sin studentexamen och värnplikten flyttade Alfredson 1952 till Lund för universitetsstudier. Samtidigt som han tog en filosofie kandidatexamen i filosofi, konsthistoria och litteraturhistoria blev Alfredson djupt involverad i stadens studentspex.

I det sammanhanget blev spexet "Djingis Khan" (1954) hans stora genombrott. Spexet sätts än i dag upp vart femte år och har även gett namn åt allt från hotell till en bostadsrättsförening och förskolor i Lund.

Alfredson och hustrun Gunilla flyttade 1956 till Stockholm när han började jobba på dåvarande AB Radiotjänst. På radion träffade han östgöten Tage Danielsson och duon blev för svenska folket känd som "Hasseåtage".

Under 1960- och 1970-talet stod de två bakom en lång rad revyer, flera av dem mycket framgångsrika, där bland andra Gösta Ekman och Monica Zetterlund ofta medverkade. De gjorde även filmer som "Att angöra en brygga" (1965) och "Äppelkriget" (1971). Duon samarbetade fram till Danielssons död 1985.

Alfredson verkade även som regissör och manusförfattare. Han fick tre Guldbaggar för bästa regi för filmerna "Ägget är löst" (1975), "Den enfaldige mördaren" (1981) och "Falsk som vatten" (1985).

Till hans litterära produktion räknas barnböckerna "Blommig falukorv och andra bitar för barn" (1965) och "Varför är det så ont om Q?" (1968). Senare kom verk som "En ond man" (1980), "En yxa i nacken" (1992) och "De döda kring Maria" (1999).

Alfredsons sista officiella framträdande var i januari 2013 när han höll ett bejublat tal under Guldbaggegalan när han tog emot hedersguldbaggen.

Hans Alfredson avled den 10 september 2017. Han blev 86 år gammal.

Kalle Lind

Kalle Lind är född den 15 juli 1975 och bor i Malmö.

Han är verksam som bland annat författare, radiopratare, krönikör och driver en egen podd.

Den 18 oktober ges hans biografi "Hasse Alfredson. En sån där farbror som ritar och berättar" ut på förlaget Forum.

Lind har tidigare släppt böcker som "Människor som gått till överdrift" (2010), "Hej bröder, lyssna nu till min historia! – Personligt om Cornelis Vreeswijks sångvärld", "Människor som har haft fel" (2011), "88 böcker du inte behöver läsa" (2017) och "Snedtänkt – boken som handlar om det inga andra böcker handlar om " (2018).