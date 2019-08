Stress skapar sämre spel

Vilat upp dig i sommar? Om svaret är ja, då jobbar du antagligen inte inom spelindustrin. Men allt är inte nattsvart med dålig arbetsmiljö, långa arbetstider och osäkra anställningar. Det finns några goda exempel.

Foto: Christine Olsson/TT

Den amerikanska organisationen Take This, som jobbar mot mental ohälsa, har publicerat en rapport om läget inom spelindustrin. Och det är ingen rolig läsning...

De beskriver en bransch fylld av stress som knäcker många. Enligt deras siffror är bara en av tre utvecklare kvar inom industrin efter tio år. Och på fem år har en anställd haft i snitt 2,2 arbetsgivare.

Över hälften av spelutvecklarna som organisationen har kartlagt menar att ”crunching”, att jobba mer än heltid under längre tidsperioder, är något som förväntas. Samtidigt fick färre än 18 procent övertidskompensation.

Resultatet blir ökad stress och både fysisk och psykisk ohälsa. Det kan handla om koncentrationssvårigheter, huvudvärk, ångest, allmän irritation och svårigheter att minnas. Inte idealtillståndet för någon som ska vara kreativ på sin arbetsplats.

”Det mesta som räknats upp är ganska självklara grejer.”

Men det finns sätt att motverka den urusla arbetsmiljön, rapporten ”State of the Industry 2019: Mental Health in the Game Industry” räknar upp några goda exempel värda att titta närmare på.

▪️ Företaget Big Huge Games poängterar lagarbete och att ha en inkluderande atmosfär. Som ett av sina så kallade kärnvärden anger de ”Gör nya misstag” och ”Du måste ha roligt för att göra något roligt”.

▪️ Ubisoft säger inte upp personal när ett spelprojekt är avslutat, istället samlas utvecklarna i ”mellanprojekt” för att sedan slussas vidare till nya spel.

▪️ Mjukvarujätten Microsoft spårar användarnas beteende, men målet är att de ska hitta en balans mellan arbete och fritid för att undvika övertid. Företaget har tidigare varit känt för att ha haft väldigt många möten, något som skadat produktivitet och förmågan att fokusera på arbetsuppgifter – och ökat stressen hos de anställda.

Det mesta som räknats upp är ganska självklara grejer, även om de kanske är mindre självklara i USA än Sverige. Men spelutvecklare jobbar i mångt och mycket på en global arbetsmarknad, där är det inte lätt att hålla sig till Arbetsmiljöverkets rekommendationer...

