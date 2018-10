Svängigt jazzcafé på söndag

Foto: TT

Från Armstrong till Basie" är temat för söndagens Jazzcafé med Sonnys Boys i Stensbergs festsal.

Det skvallrar om att det blir svängig jazzmusik från Louis Armstrongs New Orleans, Duke Ellingtons Savoy Ballroom och Count Basies Kansas City, kanske också någon melodi från Charlie Parkers Birdland. Alla dessa musiker och deras orkestrar var stilbildare för jazzens utveckling under flera decennier på 1900-talet. Dessutom finns det utrymme för någon evergreen under aftonen. En del av arrangemangen är nyskrivna, andra tagna från originalinspelningar från respektive epok.

Sonnys Boys har följande sättning: Jan-Erik Fahl, gitarr; Kjell Arvidsson, bas; Nils-Erik Gustafsson, piano; Sven-Olof Johansson, tenorsax; Sonny Svensson, trummor och sång; Lennart Skagne, alt- och barytonsax; Ingvar Gustafsson, trumpet.

Tonerna börjar ljuda klockan 15 och som vanligt blir det kaffeservering i pausen. Arrangör är NBV Sydost.