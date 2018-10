Topplistor: Lönnmördare klättrar raskt – men Fifa överlever attacken

Varje vecka presenteras den nordiska försäljningstoppen för spel.

De tio bäst säljande speltitlarna i Sverige, oberoende av plattform, samt topp 5 för den senaste generationen, räknat på försäljning i Sverige, Norge och Danmark. Föregående veckas placering inom parentes. Siffrorna rapporteras med några veckors eftersläpning beroende på försäljarnas inrapportering.

Foto: EA Sports

Topp 10 – Vecka 40

1 (1) Fifa 19

2 (-) Assassin's Creed Odyssey

3 (6) Forza Horizon 4

4 (2) NHL 19

5 (-) Super Mario Party

6 (4) World of Warcraft – Battle for Azeroth

7 (3) Spider-man

8 (-) Mega Man 11

9 (10) The Sims 4

10 (7) Shadow of the Tomb Radier

Fifa håller förstaplatsen, men nya Assassin's Creed som släpptes den 5 oktober rusar upp på andra plats. Andra nykomlingar är senaste upplagan av förfestfavoriten Mario Party, palts 5, och den blå bombaren, plats 8.

Foto: UBISOFT

Topp 5 – PS4

1 (1) Fifa 19

2 (–) Assassin's Creed Odyssey

3 (2) NHL 19

4 (3) Spider-man

5 (–) Mega Man 11

Fotboll kvar i topp. Och lönnmördare i det antika Grekland på andra plats. Ny på topp fem är även Mega Man i ännu en reinkarnation.

Läs mer: Klassisk berättarteknik i nytt "Assassin's creed"

Foto: UBISOFT

Topp 5 – Xbox One

1 (1) Fifa 19

2 (–) Assassin's Creed Odyssey

3 (2) Forza Horizon 4

4 (3) NHL 19

5 (10) Call of Duty: WWII

Fortfarande fotboll på första plats. Och samma lönnmördare på plats två. Skillnaden mellan Playstation och Xbox är ganska liten vissa veckor.

Foto: Nintendo

Topp 5 – Switch

1 (–) Super Mario Party

2 (5) Mario Kart 8 Deluxe

3 (6) Super Mario Odyssey

4 (4) The Legend of Zelda: Breath of the Wild

5 (1) Fifa 19

Ordningen är återställd. Mario intar första plats, följd av Mario och Mario.

Källa: Siffrorna från försäljning kommer från den nordiska spelindustrins samarbetsorganisation ANGI., Association for the Nordic Game Industry.

