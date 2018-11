Topplistor: Västern skjuter sig rakt till toppen

Varje vecka presenteras den nordiska försäljningstoppen för spel.

Foto: Rockstar

De tio bäst säljande speltitlarna i Sverige, oberoende av plattform, samt topp 5 för den senaste generationen, räknat på försäljning i Sverige, Norge och Danmark. Föregående veckas placering inom parentes. Siffrorna rapporteras med några veckors eftersläpning beroende på försäljarnas inrapportering.

Topp 10 – Vecka 43

1 (-) Red Dead Redemption 2

2 (1) Call of Duty: Black Ops 4

3 (2) Fifa 19

4 (5) NHL 19

5 (4) Assassin's Creed Odyssey

6 (-) Just Dance 2019

7 (3) Lego DC Super-Villains

8 (12) Shadow of the Tomb Raider

9 (9) Super Mario Party

10 (11) Grand Theft Auto V

Ingen blir överraskad av att Red Dead Redemption kliver rakt upp på första platsen. Spelet som sålt rekordbra, och fått recensioner därefter. Den andra nykomlingen på listan är årets upplaga av Just Dance.

Foto: Rockstar

Topp 5 – PS4

1 (-) Red Dead Redemption 2

2 (1) Call of Duty: Black Ops 4

3 (2) Fifa 19

4 (4) NHL 19

5 (3) Assassin's Creed Odyssey

Västernäventyret knuffar ner konkurrenterna, annars står det ganska still på speltoppen för Playstation.

Foto: Rockstar

Topp 5 – Xbox One

1 (-) Red Dead Redemption 2

2 (1) Call of Duty: Black Ops 4

3 (2) Fifa 19

4 (3) Assassin's Creed Odyssey

5 (4) Forza Horizon 4

Även på Xbox har duellen utfallit till fördel för Red Dead. Och sedan är inget nytt.

Foto: Ubisoft

Topp 5 – Switch

1 (1) Super Mario Party

2 (2) Dark Souls: Remastered

3 (-) Just Dance 2019

4 (3) Starlink: Battle for Atlas Starter Pack

5 (5) The Legend of Zelda: Breath of the Wild

På tredje plats svänger Just Dance 2019 in med sina lurviga. Och knuffar ner plastfigurspelet Starlink.

Källa: Siffrorna från försäljning kommer från den nordiska spelindustrins samarbetsorganisation ANGI., Association for the Nordic Game Industry.

